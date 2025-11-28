به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان، بعد از ظهر جمعه از تشکیل پنجمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبر داد و با تاکید بر اهمیت سلامت همه اقشار جامعه اظهار کرد: تمامی اعضای کارگروه، گزارشات لازم را در این جلسه ارائه دادند که طبق این گزارشات تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
استاندار تهران با اشاره به دادهها و جمع بندیهای صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقرر شد؛ مهدکودکها و پیش دبستانی تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس طی فردا شنبه ۸ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.
مقامعالی دولت در استان تهران در خصوص وضعیت فعالیت دستگاهها و شهرداریها نیز بیان کرد: دستگاههای اجرایی و شهرداریها، به جز دستگاههای امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و با توجه به امکان ارائه خدمات به مردم و نظر مدیران استفاده از دورکاری وجود دارد و بانکها نیز به صورت کشیک فعال خواهند بود.
وی اظهار کرد: تردد کامیونها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.
استاندار تهران گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانهها و توقف گاههای شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامهها و اقدامات مدیریت ترافیک و بهروزرسانی و نصب دوربینهای هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامیگردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.
وی افزود: استقرار پایگاههای سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسکهای مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروههای حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ و برگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداریها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاههای علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خود مراقبتی و توصیههای بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاهها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است. معتمدیان همچنین افزود: بنا بر مصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع میشود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکتهای سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کورههای فاقد آلایندگی) متوقف خواهد بود.
وی عنوان کرد: دستگاههایی که کارکنان آنها مکلف به فعالیت در فضای باز هستند، موظف به تأمین تجهیزات حفاظتی و خود مراقبتی میباشند.
