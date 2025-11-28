  1. استانها
  2. تهران
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

مدارس و دانشگاه‌های تهران غیرحضوری شد، دورکاری ادارات با نظر مدیران

تهران-استاندار تهران از تعطیلی مهدکودک‌ها و برگزاری مجازی کلاس‌های درس در استان به استثنای برخی مناطق خبر داد و تأکید کرد که تمامی دستگاه‌ها باید اقدامات لازم برای کاهش آلودگی را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان، بعد از ظهر جمعه از تشکیل پنجمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبر داد و با تاکید بر اهمیت سلامت همه اقشار جامعه اظهار کرد: تمامی اعضای کارگروه، گزارشات لازم را در این جلسه ارائه دادند که طبق این گزارشات تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

استاندار تهران با اشاره به داده‌ها و جمع بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقرر شد؛ مهدکودک‌ها و پیش دبستانی تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم فیروزکوه، دماوند و پردیس طی فردا شنبه ۸ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.

مقام‌عالی دولت در استان تهران در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نیز بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، به جز دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و با توجه به امکان ارائه خدمات به مردم و نظر مدیران استفاده از دورکاری وجود دارد و بانک‌ها نیز به صورت کشیک فعال خواهند بود.

وی اظهار کرد: تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

استاندار تهران گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

وی افزود: استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ و برگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خود مراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است. معتمدیان همچنین افزود: بنا بر مصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقد آلایندگی) متوقف خواهد بود.

وی عنوان کرد: دستگاه‌هایی که کارکنان آنها مکلف به فعالیت در فضای باز هستند، موظف به تأمین تجهیزات حفاظتی و خود مراقبتی می‌باشند.

    نظرات

    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      9 0
      پاسخ
      پس ادارات چی دور کاری معنی ندارد
    • Saeed24822 IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      10 0
      پاسخ
      خودش هم می‌دونه فقط مدیران می‌توانند دورکاری باشند،کارمند در هر شرایطی باید به محل کارش بره.دور کاری رو بردارید تا مدیران هم کنار کارکنان به محل کار بروند.
    • GB ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      9 0
      پاسخ
      بدترین تصمیم گیری برای تعطیلی نه به پارسال که چپ و راست تعطیل میکردن برای مصرف گاز و سرما و الودگی نه به امسال که فقط یاد گرفتن میگن دورکاری با نظر مدیر اخه مدیر خودش میاد بعد به کارمندش میگه یه سری نیاین ؟؟؟؟ یعنی اینقدر فهم و درک بالا رفته ؟؟؟ استاندار درست تعطیل کن
    • رضا IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      7 0
      پاسخ
      سلام ، ما که بصورت فول پرسنل ۳ شنبه و ۴ شنبه سرکار بودیم ، اداره صمت استان تهران ، الکی میگن تعطیله ، فردا هم هستیم.
    • آسمان IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      6 0
      پاسخ
      خواهشا به مدیران شرکت ها اختیار ندید. من خودم واقعا سه شنبه و چهارشنبه با اینکه کار مهمی نداشتم مجبور شدم برم. وقتی قانون میذارید که با نظر مدیران دورکاری باشیم، خیلی از مدیران به خاطر اینکه کارشون رو مهم جلوه بدن، کارمندان رو مجبور میکنند بیان.
    • ناصر IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      7 0
      پاسخ
      دورکاری رو هیچکس اجرا نمیکنه
    • شاهین IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      11 0
      پاسخ
      دورکاری یعنی باید بریم سرکار
    • IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      14 0
      پاسخ
      تو رو به دین تو رو به قرآن تو به جان عزیزاتون درست بگید تعطیل خب من فردا بچم رو کجا بزارم مهد کودک میره این چه مدلی با نظر مدیر
    • Maryam GB ۰۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      4 0
      پاسخ
      خدا رو شکر متوجه شدیم بچه های شهریار آبشش دارن واقعا آلودگی هوا رو نمیبینن مسئولین دلسوز؟؟؟؟؟؟؟
    • IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      دور کاری فقط به نفع ارگان هست ، ضرر و زیان که به گوشی و هزینه فراوان برای اینترنت که پرداخت بشه و در نهایت کارفرما نیز بگه باید کارمند بیاد و مدیران خودشان دورکار می‌شوند معنی ندارد

