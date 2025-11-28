مسابقات تیراندازی اهداف پروازی ۶ استان در میاندورود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اهداف پروازی یک روزه با حضور تیراندازان شش استان کشور در میاندورود پایان یافت.

رئیس کمیته اهداف پروازی هیئت تیراندازی مازندران شامگاه جمعه درگفت و گو با خبرنگاران افزود: این رقابت امروز با حضور ۷۶ تیرانداز از استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خراسان، لرستان و تهران (ورامین) برگزار شد و در نهایت ۶ نفر برتر تجلیل شدند.

نیما عبدالله‌پور با اشاره به اینکه هیئت تیراندازی مازندران امسال ۴ مسابقه اهداف پروازی کشوری و ۱۲ مسابقه استانی برگزار کرده است، افزود: این مسابقه به همت هیئت تیراندازی میاندورود برگزار شد و در پایان، مهدی عباسپور از سوادکوه، مهدی مصطفی‌پور از بابل و رمضان براری از محمودآباد روی سکو رفتند و به‌ترتیب اول تا سوم شدند.

وی اضافه کرد: همچنین مجتبی علی‌اکبرزاده از محمودآباد، حسین رجبی از بابل و حبیب قوجق‌نژاد از گلستان به‌ترتیب جایگاه‌های چهارم تا ششم را بدست آوردند.

رئیس کمیته اهداف پروازی هیأت تیراندازی مازندران گفت: سیدجواد میر امینی، حسن کاظمی و مرتضی رحیمیان داوری این رقابت را برعهده داشتند.

عبدالله‌پور با بیان این اینکه رقابت مذکور با کیفیت بالا و سطح عالی برگزار شد از حضور علی‌مصطفی رجبی دبیر هیأت تیراندازی مازندران، مرتضی خلیلی رئیس کمیته پشتیبانی هیأت تیراندازی استان، پریچهره رئیس اداره ورزش و جوانان میاندورود، متولیان شورای اسلامی شهر و نیروی انتظامی میاندورود در این مسابقه خبر داد.

وی یادآور شد: به نفرات اول تا سوم، ۱۸۰، ۱۵۰ و ۱۲۰ میلیون ریال هدیه نقدی، لوح تقدیر، مدال و تندیس اهدا شد.

همچنین به نفرات چهارم تا ششم نیز هرکدام ۳۰ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر اختصاص یافت.