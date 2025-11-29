پرداخت سکه و رمزارز؛ راه فرار مالیاتی در پزشکی+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، شاید تا چند سال قبل، روش پرداختهای غیر متعارف در حوزه پزشکی، به این شکل بود که بیمار، یک پاکت پول نقد را خدمت پزشک خودش تقدیم میکرد. بعدها این روش منسوخ شد و کارت به کارت، جایگزین شد. اما چند صباحی است که این روش نیز کم رنگ شده و زیرمیزی به شکل دریافت سکه، ارز و رمزارز در آمده است تا همان اندک مالیات از محل کارت به کارت؛ صفر شود!
در بین رشتههای مختلف پزشکی، شاید یکی دو گروه از حِرَف پزشکی باشند که به سمت دریافتهای غیرمتعارف گرایش پیدا کنند.
یکی از این رشتههای پزشکی، جراحی و به ویژه جراحیهای زیبایی است که به سمت و سوی دریافتهای غیرمتعارف کشیده شده اند.
شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، از شناسایی بیش از ۱۹۰۰ پزشک متخلف در سال گذشته خبر داد و گفت: بخشی از گردش مالی پزشکان در حسابهای افراد مرتبط مانند دستیاران، منشیها یا نزدیکان ثبت میشود.
وی افزود: پرداختهایی که در حوزه جراحیها، عملهای زیبایی و خدمات تخصصی دریافت میشود، نه تنها از نظر حجم معاملات گستردهتر است، بلکه به دلیل حساسیت و مخاطرات برخی خدمات برای بیماران، اهمیت بیشتری دارد.
مستوفی گفت: بخش عمدهای از این وجوه به صورت غیرشفاف و با روشهایی مانند ارز، سکه، طلا یا حتی رمزارز پرداخت میشود؛ روشهایی که ردیابی آنها دشوار و زمینهساز فرار مالیاتی است.
