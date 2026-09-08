شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ظرفیت تبدیل‌ شدن به قطب سرمایه گذاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در نشست مشترک بررسی ظرفیت‌ها و ترسیم نقشه راه توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) که با حضور حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و جمعی از مدیران و مسئولان برگزار شد، با اشاره به موقعیت ویژه این منطقه اظهار کرد: منطقه آزاد شهر فرودگاهی در میان استان‌های مرکزی کشور ظرفیتی کم‌نظیر دارد و می‌تواند نقشی فراتر از محدوده استان تهران در اقتصاد ملی ایفا کند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این منطقه، امکان شکل‌گیری حمل‌ونقل ترکیبی است، افزود: وجود فرودگاه امام خمینی(ره)، دسترسی جاده‌ای و مجاورت با بندر خشک آپرین، این امکان را فراهم کرده است که با تکمیل اتصال ریلی، منطقه آزاد شهر فرودگاهی به کریدورهای بین‌المللی کشور متصل شود و از ظرفیت همزمان حمل‌ونقل هوایی، ریلی و زمینی بهره ببرد.

استاندار تهران تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند نگاه ملی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز است؛ چراکه تهران به‌عنوان پایتخت و قطب اقتصادی، اداری، آموزشی و درمانی کشور، نیازمند پشتوانه لجستیکی قدرتمندی است و شهر فرودگاهی می‌تواند بخش مهمی از این مأموریت را بر عهده گیرد.

معتمدیان با تأکید بر ضرورت معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های این مجموعه گفت: شهر فرودگاهی با وجود ظرفیت‌های فراوان، هنوز به اندازه جایگاه واقعی خود برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شناخته نشده و بر همین اساس، استانداری تهران آمادگی دارد با همکاری شورای عالی مناطق آزاد، همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر فرودگاهی را با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار کند.

وی افزود: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط کنونی، علاوه بر آثار اقتصادی، حامل پیام روشنی از ظرفیت و ثبات اقتصادی کشور خواهد بود و تهران نیز آمادگی دارد از ظرفیت‌های موجود برای دعوت و حضور فعالان اقتصادی بین‌المللی استفاده کند.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، مناطق آزاد را یکی از ظرفیت‌های مهم کشور برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی، توسعه صادرات و پشتیبانی از تولید دانست و اظهار کرد: در شرایط محدودیت‌های تجاری و تحریم‌های چندلایه، باید از ظرفیت‌های قانونی، مرزی و لجستیکی مناطق آزاد به شکل مؤثرتری استفاده شود.

معتمدیان با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت: پیشنهادی که از سوی استان تهران برای استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در تأمین کالاهای اساسی ارائه شد، پس از تصویب در سطح کشور ابلاغ شده است و باید سازوکار اجرایی آن هرچه سریع‌تر فراهم شود. این ظرفیت می‌تواند در کنار تأمین کالاهای اساسی، برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجار و فعالان اقتصادی کشور در تهران مستقر هستند، گفت: تمرکز ظرفیت‌های تجاری و صنعتی کشور در استان تهران، فرصت بزرگی برای فعال‌سازی نقش منطقه آزاد شهر فرودگاهی در حوزه واردات مواد اولیه، صادرات و توسعه مبادلات اقتصادی فراهم کرده است.

استاندار تهران همچنین اقتصاد دانش‌بنیان را محور اصلی توسعه آینده استان عنوان کرد و افزود: با توجه به محدودیت‌های منابع آب و زیرساختی، سیاست استان تهران توسعه بدون برنامه و ایجاد بارگذاری‌های جدید نیست؛ پیشران توسعه استان باید فعالیت‌های دانش‌بنیان، فناورانه و کم‌مصرف باشد و شهر فرودگاهی نیز ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری این نوع سرمایه‌گذاری‌ها دارد.

وی با اشاره به تمرکز دانشگاه‌های مرجع، نخبگان و بیش از نیمی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در استان تهران، بر استفاده از ظرفیت معاونت علمی ریاست جمهوری، پارک‌های علم و فناوری و بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های فناورانه در شهر فرودگاهی تأکید کرد.

معتمدیان همچنین استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران را از دیگر برنامه‌های در دست پیگیری دانست و گفت: نقش دولت در چنین طرح‌هایی باید تسهیل‌گری، کاهش بروکراسی و فراهم کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی باشد؛ به‌ویژه در حوزه‌ای مانند حمل‌ونقل عمومی که مستقیماً بر کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلایندگی تهران اثرگذار است.