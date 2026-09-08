به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی سه شنبه شب در نشست بررسی و برنامهریزی برای مقابله با روشهای صید مخرب و غیرمجاز، بهویژه صید محاصرهای، در دادگستری شهرستان کنگان با تأکید بر ضرورت صیانت از ذخایر آبزیان اظهار داشت: استفاده از روشهای صید مخرب و ممنوع، تهدیدی جدی برای ذخایر دریایی و معیشت صیادان قانونمند است و باید با آن به صورت جدی و هماهنگ برخورد شود.
وی با اشاره به ممنوعیت روش صید پرساین یا محاصرهای افزود: متأسفانه برخی صیادنماها و سودجویان با استفاده از ادوات و تجهیزات گرانقیمت و با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به استفاده از روشهای ممنوعه صید میکنند؛ اقدامی که علاوه بر آسیب به ذخایر آبزیان، حقوق صیادانی را که در چارچوب قانون فعالیت میکنند نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
امینی تصریح کرد: صید پرساین و روشهای مشابه، زمانی که خارج از ضوابط و مجوزهای قانونی مورد استفاده قرار گیرد، قابل قبول نیست و شیلات با همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و دریابانی، برخورد با این تخلفات را با جدیت دنبال خواهد کرد.
عزم دستگاه قضایی و شیلات برای برخورد با صیادنماها
مدیرکل شیلات استان بوشهر با قدردانی از عزم و همراهی دستگاه قضایی شهرستان کنگان گفت: حمایت دستگاه قضایی از برنامههای حفاظتی شیلات، پشتوانه مهمی برای صیانت از منابع آبزی و اجرای مقررات صید است و امیدواریم این تعامل و همکاری در آینده نیز با قوت ادامه داشته باشد.
وی همچنین از همکاری نیروی انتظامی و دریابانی با شیلات در حفاظت از منابع آبزیان و برخورد با تخلفات صیادی قدردانی کرد و افزود: همکاری و تعامل نیروهای دریابانی و انتظامی با شیلات در عرصه دریا، نقش مؤثری در پیشگیری و برخورد با تخلفات دارد و از همراهی این عزیزان صمیمانه تشکر میکنم.
امینی خاطرنشان کرد: هدف ما ، مقابله با صیادنماها و افرادی است که برای سودجویی، با استفاده از تجهیزات و روشهای ممنوع، منابع مشترک دریایی را مورد بهرهبرداری قرار میدهند. صیادان قانونمند باید بدانند که دستگاههای متولی برای حفظ حقوق آنان و جلوگیری از فعالیت متخلفان در کنار یکدیگر هستند.
وی در پایان تأکید کرد: با تداوم همکاری میان شیلات، دستگاه قضایی، دادستانی، نیروی انتظامی و دریابانی، برخورد با روشهای صید مخرب و غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت تا از ذخایر ارزشمند خلیج فارس و آینده جامعه صیادی استان حفاظت شود.
این نشست با حضور رئیس دادگستری شهرستان کنگان، دادستان شهرستان کنگان، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر، مسئولان انتظامی، دریابانی و جمعی دیگر از مسئولان مرتبط برگزار شد.
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