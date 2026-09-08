به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشهگران شامگاه سهشنبه در آئین بدرقه ورزشکاران ، مربیان، داوران خوزستانی به بازی های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استان در هتل المپیک برگزار شد ضمن قدردانی از مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان بیان کرد: خوزستان در سطح کشور، استانی بسیار با اهمیت است؛ بهترین دوستان دوران ورزشی بنده از سال ۵۹ بهویژه در رشته دوومیدانی جوان های اهل خوزستان بودند.
سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی ادامه داد: خوزستان با حدود ۳۰ شهرستان، در طول سالیان دراز در ورزش کشور اعم از بخش مدیریت و در میادین زحمت فراوانی کشیده است. در کشتی فرنگی نیز اساتیدی چون امین میرزازاده از افتخارات این استان هستند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و جنگ نابرابر در یک سال اخیر، اظهار کرد: در این شرایط سخت، شما ورزشکاران عقب نکشیدید و همگام با مردم که هیچگاه عقب ننشستند، به تلاش ادامه دادید؛ هیچ ابزاری مانند ورزش نیست تا بتوانیم در شهرهای مختلف جهان پرچم نظام مقدسمان را بالا ببریم و سرود ملی نواخته شود.
سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی با تأکید بر کارکردهای اجتماعی ورزش افزود: ورزش و تحرک، علاوه بر پیشگیری از مشکلات بهداشتی، مانع بروز ناهنجاریهای اجتماعی میشود و عامل موفقیت یک جامعه و ملت است.
تیشهگران در خصوص سهم خوزستان در رشته پارادوومیدانی گفت: طبق آمار ۱۰ نفر از اعضای اعزامی کاروان خوزستان ورزشکاران پارادوومیدانی بوده که همه آنان صاحب مدال در سطح جهانی، پارالمپیک و بازیهای آسیایی هستند. امیدواریم در این رقابتها نیز کل کاروان کشور در بخش المپیک و پارالمپیک هر دو دست پر به میهن بازگردند.
وی خطاب به ورزشکاران گفت: پاداشهایی از طرف مسئولین خوزستان، وزارت و دراسیونها برای شما در نظر گرفته شده است اما قطعاً هدف اصلی شما بالا نگه داشتن پرچم کشور است و برای همین به میدان میروید.
سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی اعزام داوران خوزستان به این رقابتها با دعوت رسمی کنفدراسیون آسیا یا فدراسیون جهانی را افتخاری برای استان دانست و تصریح کرد: ما مسئولان وظیفه داریم در بحث حمایت از ورزشکاران بیش از پیش بکوشیم؛ در زمان ورزش ما، پاداشهایی از این دست اصلاً وجود نداشت و باید قدردان تلاش نسل امروز باشیم.
تیشهگران با اشاره به اهمیت دوره کنونی برای کشور، عنوان کرد: همه باید در عرصه ورزش و دیگر عرصه ها ثابت کنیم ایرانی هستیم و اقتدار داریم. رزمندگان و مردم عزیز ما در این یک سال نشان دادند عقب نمیکشند. امیدوارم شما به عنوان نمایندگان ورزشکاران در این میدان پراهمیت موفق بروید و برگردید و مانند همیشه پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورید.
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