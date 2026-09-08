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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

۱۵ کارگر معدن زغال‌سنگ راور در سانحه واژگونی اتوبوس مصدوم شدند

۱۵ کارگر معدن زغال‌سنگ راور در سانحه واژگونی اتوبوس مصدوم شدند

کرمان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس کارگران معدن زغالسنک همکار شهرستان راور و مصدوم شدن ۱۵ نفر کارگر به همراه راننده اتوبوس خبر داد.

رضا فلاح؛ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ساعت ٢٠:١۴ امشب سه شنبه ١٧ شهریورماه، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا حامل کارگران معدن زغالسنگ همکار که به سمت شهر راور در حال حرکت بود در کیلومتر ٣۵ محور کوهبنان– راور واژگون شد و ۱۶ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام وقوع حادثه ۴ تیم امداد و نجات هلال‌احمر از شهرستان های راور و کوهبنان به محل حادثه اعزام شدند و نجاتگران پس از انجام اقدامات پیش‌ بیمارستانی، مصدومین را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

۱۶ کارگر معدن زغال‌سنگ راور در سانحه واژگونی اتوبوس مصدوم شدند

وی تصریح کرد: تعداد ۱۵ نفر کارگر این معدن به همراه راننده اتوبوس همگی مصدوم شدند که تعداد ۱۳ نفر از مصدوم به بیمارستان راور و ۳ مصدوم دیگر به بیمارستان کوهبنان منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان افزود: تا کنون این حادثه فوتی نداشته است.

کد مطلب 6941689

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