حق شناس: بسیج تولید کننده اعتماد و سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح شنبه در همایش ملی بصیرتی با محوریت نقش بسیج کارمندان در پیش روندگی و پیش برندگی انقلاب اسلامی با گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: مناسبتهای ملی باید قدر دانسته شود زیرا مردم در طول ۴۶ سال گذشته برای تداوم انقلاب اسلامی هزینههای بسیاری داده و نقشآفرینی کردهاند.
استاندار گیلان با بیان اینکه باید مسیر طیشده را با نگاه راهبردی بررسی کرد، افزود: لازم است نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف اصلاح شود تا امید به آینده افزایش یابد.
وی با اشاره به دولتی بودن اقتصاد ایران گفت: اگرچه تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی به نفع بخش خصوصی انجام شد اما مقایسه بودجه دولت با تولید ناخالص ملی نشان میدهد که اقتصاد همچنان متأثر از دولت است.
حقشناس با بیان اینکه ساختار اداری کشور بهگونهای است که برای حل بسیاری از امور نیاز به شناخت افراد وجود دارد، تصریح کرد: اگر این رویکرد در جامعه رواج پیدا کند، باید به جای جستوجوی یک مسئول، به دنبال یک بسیجی بود؛ چرا که بسیج همواره نقش پیشروندگی و پیشبرندگی دارد.
وی پیشروندگی را بهمعنای خطشکنی و پیشبرندگی را بهمعنای همراهسازی دیگران دانست و افزود: کمکاری در نظام اداری موجب میشود دستگاهها در معرض اتهام بیکارآمدی قرار بگیرند.
استاندار گیلان با اشاره به حضور بسیج در بحرانها ادامه داد: بسیج در بزنگاههایی نظیر سیل، آتشسوزی جنگلها، زلزله و حتی دوران کرونا در میدان بوده و بهعنوان یک نهاد مردمی گسترده، بدون هزینه یا با حداقل انتظار مالی فعالیت میکند.
حقشناس تحقق مدل پیشروندگی و پیشبرندگی را عامل رسیدن به پیشرفت و توسعه دانست و گفت: نسیم انقلاب اسلامی بسیاری از مشکلات دهههای گذشته را حل کرده و در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه نقشآفرین بوده است.
وی با بیان اینکه بسیج در عرصههایی همچون آبرسانی، محرومیتزدایی و مدرسهسازی فعال است، تأکید کرد: کار مردم نباید به امروز و فردا موکول شود.
استاندار گیلان با اشاره به رزمایش خدمت بسیج گفت: سازمانهایی که بیشترین مراجعه را دارند، قطعاً با مشکلات بیشتری مواجه هستند و باید برای رفع این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد.
وی افزود: دستگاههایی که بیشترین تعداد بسیجی را دارند، نباید مشکلاتشان حلنشده باقی بماند.
حقشناس با اشاره به نقش اعتماد در کارآمدی دستگاهها اظهار کرد: بسیج تولیدکننده اعتماد در نهادهای اجرایی است و مهمترین نیاز امروز کشور اعتماد و سرمایه اجتماعی است. وی تأکید کرد: وظیفه ما احیای سرمایه اجتماعی است.
وی بسیج را تولیدکننده امنیت، اعتماد، کاهش بحرانها و آموزش دانست و گفت: بسیج در شرایط بحرانی و غیر بحرانی حضور فعال دارد.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استان افزود: با توجه به پیشینه فرهنگی گیلان، وجود شهدا و ایثارگران و ترکیب جمعیتی، انتظار میرود این استان بیش از گذشته در مسیر سازندگی رشد کند.
