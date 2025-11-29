شریفی روی صندلی مدیریت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تودیع مدیرکل پیشین و معارفه مدیرکل جدید دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، با حضور محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر و مدیرکل حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قادر آشنا مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، مدیران و کارکنان دبیرخانه برگزار شد.

در این مراسم که صبح امروز شنبه هشتم آذرماه در محل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد، از خدمات ساسان ضیائی قدردانی و حکم انتصاب محسن شریفی به‌عنوان مدیرکل جدید دبیرخانه اهدا شد.

این تغییرات مدیریتی در حالی صورت می‌گیرد که شورای فرهنگ عمومی کشور در ماه‌های اخیر نقش محوری در سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی از جمله مسائل مربوط به فضای مجازی، عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده داشته است.

انتظار می‌رود با این تغییر مدیریتی، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور با رویکردی نوین و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، به ایفای نقش سازنده خود در هماهنگی بین‌دستگاهی و ارتقای سیاست‌های فرهنگی کشور ادامه دهد.