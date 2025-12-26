طالبی: زلزله بم آزمونی بزرگ برای سنجش انسانیت و روحیه داوطلبی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح جمعه در همایش نکوداشت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان کرمان که به مناسبت بیست و دومین سالگرد زلزله ویرانگر پنجم دی‌ماه ۱۳۸۲ در تالار پرستوی ارگ جدید بم برگزار شد، با تقدیر از خدمات خالصانه امدادگران، اظهار داشت: آبادانی و شکوه کنونی شهر بم، مدیون از خودگذشتگی تمامی خدمت‌گذارانی است که از لحظه وقوع زلزله تاکنون، در سنگرهای مختلف مسئولیت، به مردم خدمت کرده‌اند.

وی، با تقدیر از پیگیری‌های ارزشمند نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی برای توسعه شرق استان کرمان افزود: در کنار راهبردها و برنامه‌های دولت سیزدهم برای این منطقه، همراهی و یاری نماینده مردم، نقشی حیاتی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای شرق استان ایفا می‌کند.

بم؛ آزمون بزرگ انسانیت و فرصتی برای نمایش ظرفیت داوطلبی

استاندار کرمان، زلزله بم را آزمونی بزرگ برای سنجش انسانیت، همبستگی و روحیه داوطلبی در سطح ملی و بین‌المللی دانست و بیان کرد: در دوران پس از زلزله، صحنه‌ای وسیع از تجلی داوطلبی در شهرستان بم به نمایش درآمد و حضور جوانان و نیروهای داوطلب هلال احمر، فرصتی فراهم کرد تا دنیا ظرفیت‌های داوطلبی خود را به میدان آورد و بم به یکی از ریشه‌های زنده داوطلبی در حافظه تاریخی ملت ایران تبدیل شود.

وی با تمجید از اقدام داوطلبان، تصریح کرد: کاری که امدادگران هلال احمر در بم انجام دادند، انتخابی شجاعانه برای نجات جان و حفظ کرامت انسانی بود و امروز، پس از گذشت ۲۲ سال، با مرور وقایع آن ایام، به عظمت کار داوطلبان جمعیت هلال احمر و سایر سازمان‌های مردم‌نهاد پی برده و مراتب قدردانی خود را از ایثار و خودگذشتگی جوانان اعلام می‌داریم.

داوطلبان، مکمل فعالیت‌های حاکمیت در بحران

طالبی، با تاکید بر اهمیت نقش تشکل‌های داوطلبانه در زمان بحران، خاطرنشان کرد: داوطلبان، مکمل فعالیت‌های حاکمیت در شرایط بحرانی هستند گفت: این تشکل هابه واسطه سرعت عمل و سرمایه اجتماعی که ایجاد می‌کنند، کارهای ارزشمندی را به سرانجام می‌رسانند.

استاندار کرمان ادامه داد: تجربه تلخ بم نشان داد که بدون مشارکت داوطلبان، هرگونه فعالیت دولت و حاکمیت در کنار بحران‌ها، دچار نقص خواهد بود.

وی افزود: این مشارکت مردمی است که امکان بهره‌برداری بهتر از فرصت‌ها برای مدیریت بحران را فراهم می‌آورد و لازم است از این تجارب به بهترین نحو استفاده کنیم تا بتوانیم در مواجهه با چالش‌ها، مشارکت مردم را به نحو احسن سازماندهی کنیم.

طالبی، با اشاره به پتانسیل‌های موجود در منطقه، گفت: حضور و مشارکت داوطلبان، اعتماد عمومی را افزایش داده و تاب‌آوری جمعی جامعه را ارتقا می‌بخشد.

وی تصریح کرد: بم، همان‌گونه که با همت مردم و مسئولان پس از زلزله بازسازی شد، باید در مسیر آینده نیز به فعالیت‌های سازندگی ادامه دهد؛ چرا که این منطقه مستعد تلاش و توسعه بیشتر است و ارگ جدید بم، نمونه و مظهر ساختن یک مجموعه قدرتمند اقتصادی از دل خاک است که علاوه بر مزایای اقتصادی، بسیاری از مسائل اجتماعی شرق استان کرمان را نیز مدیریت کرده است.