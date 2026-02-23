لیلا بابایی مدیرکل سرگرمیهای سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، تکلیفی که به دستگاهها اجرایی و دستگاههای متولی تولید بازیهای رایانهای محول شده، باید میزان تولیدات بازیهای رایانهای تا پایان سال اجرای این قانون به ۶۰ درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه اعتباراتی برای رسیدن به این اهداف دیده شده است، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز تکالیفی برای دستگاههای اجرایی برای محقق شدن اهداف این برنامه مشخص شده است.
مدیرکل سرگرمیهای سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه در سالهایی که بنیاد ملی بازیهای رایانهای فعالیت خود را آغاز کرد، نقش موثری را در حمایت، هدایت و نظارت بر فضای بازیسازی کشور ایفا کرده است؛ گفت: در فصل جدید تعامل و همکاری ایجاد شده بین کانون و بنیاد ملی بازیهای رایانهای، تلاش میکنیم تا به توسعه بازی و محقق شدن اهداف مورد نظر کمک کنیم.
وی یادآور شد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاههای مرتبط با حوزه بازیهای ویدیویی موظف شدهاند میزان بازیهای ایرانی موجود در بازار و عرضهشده به مخاطبان را ۶۰ درصد افزایش دهند. برای تحقق این هدف، وظایفی برای دستگاههای مختلف تعریف شده و محلهای بودجهای مشخصی در نظر گرفته شده است.
بابایی در پاسخ به این پرسش که برنامه اداره کل سرگرمی کانون پرورش فکری برای تحقق این هدف چیست، گفت: راهبری اجرایی این تکلیف قانونی در قانون هفتم توسعه بر عهده بنیاد ملی بازیهای رایانهای است. این مسئولیت از طریق مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بنیاد ملی بازیهای رایانهای محول شده و ما در تعامل با این بنیاد، اکوسیستم را برای تحقق این هدف همراهی میکنیم.
وی ادامه داد: فعالیتهای ما در چند حوزه متمرکز است؛ یکی از این حوزهها حمایت از رویدادهای مختلف در زمینه بازیهای ویدیویی است، ما در رویداد بازیهای جدی و جشنواره بازیهای ویدیویی که در هفتخوان بازی توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه برگزار شد، حضور داشتیم و تیمها داوری شد و بر اساس ملاکهای مشخص، دو بازی همچون: «محافظان کوچک: آخرین امید» و «کروچ» مناسب گروه سنی کودک و نوجوان را انتخاب و جوایزی را اهدا کردیم.
مدیرکل سرگرمیهای سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: تا پایان اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بازیهای متعددی را تولید خواهیم کرد. هماکنون یک بازی موبایلی برای کودکان با نیازهای ویژه، عمدتاً افراد دارای نقص شنوایی تولید کردهایم که متعاقبا به وقت رونمایی این بازی، اخبار و عنوان این بازی اطلاعرسانی خواهد شد. همچنین بازیهای دیگری هم در نوبت تولید در کانون پرورش فکری قرار دارند.
وی درباره پیشینه فعالیت کانون پرورش فکری در حوزه تولید بازی اظهار کرد: اکوسیستم تولید بازیهای رایانهای برای مخاطب کودک و نوجوان در دهه ۸۰ در کانون پرورش فکری شکل گرفت. این فعالیتها بهقدری گسترش یافت که نیاز به وجود ساختاری برای حمایت و نظارت بر تیمهای بازیساز احساس شد.
بابایی ادامه داد: با پیگیری کانون پرورش فکری، بنیاد ملی بازیهای رایانهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت تا حمایت، نظارت و تنظیمگری در این حوزه را انجام دهد. اصطلاح «بازی رایانهای» به مرور به «بازیهای ویدیویی» تغییر پیدا کرد، چراکه با گسترش بازیهای موبایلی، دیگر بازیها محدود به رایانه نبودند و این اصطلاح شامل بازیهای رایانهای و موبایلی میشود.
وی در پایان درباره برنامههای آینده کانون پرورش فکری گفت: ما تا پایان امسال از تیمها و مجموعههای بازیساز دعوت میکنیم تا با توجه به سیاستهای کانون پرورش فکری، برای ما بازی بسازند. فراخوان این موضوع بهزودی اعلام خواهد شد.
