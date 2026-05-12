به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست کارگروه تخصصی راهبردهای کلان صنعت بازیهای رایانهای کشور با حضور نمایندگان نهادهای دولتی، عمومی و فعالان بخش خصوصی به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. در این نشست نقش حمایتی و محتوایی نهادهای حاکمیتی، عمومی و همچنین ضرورت رفع موانع زیرساختی و عملیاتی برای بازیسازان، به عنوان محورهای کلیدی مورد بحث قرار گرفت.
این نشست با حضور نمایندگان نهادهای دولتی، عمومی و فعالان بخش خصوصی در راستای تدوین سند چشمانداز و راهبردهای کلان صنعت بازیهای رایانهای کشور ذیل برنامه هفتم توسعه برگزار شد. نمایندگان حاضر در این نشست با هدف همافزایی و یافتن راهحلهای جامع برای پیشبرد این صنعت پویا به بیان نقطه نظرات خود درباره چالشهای زیرساختی، تولیدی، حمایتی و همچنین فرصتهای نوظهور در اکوسیستم بازیهای دیجیتال پرداختند.
لیلا بابایی مدیرکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به سابقه دیرینه این کانون در تولید محتوای دیجیتال از دهه هفتاد شمسی تاکنون و عرضه ۴۹ محصول بازی و نرمافزاری در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ گفت: این محصولات با رویکردی آموزشی و سرگرمکننده، بخش گستردهای از نیازهای مخاطبان کودک و نوجوان را پوشش دادهاند.
وی با تشریح راهبردهای کانون در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: حمایت از اکوسیستم بازیسازی با همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانهای، توسعه پلتفرمهای نوین از PC به سمت بازیهای موبایلی، ارتقای کیفیت و محتوا با تکیه بر گرافیک روز دنیا و مفاهیم فرهنگی و هویتی، و نیز سرمایهگذاری بر طرحهای کلیدی از جمله «محافظان کوچک» و «مثبت قرآنی» (نوآوری در آموزش مفاهیم قرآنی برای نوجوانان) در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری ابراز امیدواری کرد با این اقدامها، کانون بتواند نقش مؤثر خود را در تحقق هدف تعیینشده مبنی بر تولید ۸۰ درصدی محتوای دیجیتال مطابق با سنجشگرهای عملکردی برنامه هفتم توسعه ایفا کند و در پایان بر اهمیت همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و فعالان این حوزه تاکید کرد.
ملاک تصمیمگیری کارگروه، گزارشهای رسمی دستگاهها است
در ادامه محمدصادق افراسیابی معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: برنامه ۱۴۰۴بر اساس برنامه هفتم توسعه و تکالیف قانونی تدوین شده است. این برنامه با رویکردی متفاوت از حالتهای سنتی صرف، از ظرفیت رویدادها و سازوکارهای مختلف برای اتصال به زنجیره تولید و رویکردهای رقابتی استفاده کرده است.
معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حالیکه کارگروه برای تعیین جزئیات برنامه ادامهدار است، عدد تصویبشده و برخی ابعاد مشخص شده اما هنوز اینکه دقیقاً چه دستگاهی و با چه میزان سهمی باید پیش برود، به طور کامل روشن نشده است. او افزود: پس از ارائه گزارش دستگاهها گفتوگو با دستگاههای مرتبط انجام خواهد شد.
افراسیابی همچنین درخواست کرد دستگاهها گزارش دقیق و جدول زمانبندیشده از میزان بودجه دریافتی و نحوه تخصیص آن، میزان بودجه دریافتی و نحوه تخصیص آن، تعداد بازیهای تحت حمایت و وضعیت تولید، بازه زمانی بهرهبرداری (مثلاً در همان سال)، اعلام مراحل اجرایی و گزارشهای مستند ارائه کنند.
وی تاکید کرد: ملاک تصمیمگیری کارگروه، گزارشهای رسمی دستگاهها است و در صورت ارائه به موقع و کامل، امکان جمعبندی و تصویب نتایج در جلسات بعدی فراهم میشود.
در ادامه محمدرضا کریمیصارمی، معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امیر محمدپور، معاون توسعه مدیریت و منابع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ابراهیم غلامپور، معاون برنامهریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمیدرضا فروزنده، ناظر اجرایی برنامه هفتم و نماینده سازمان برنامه و بودجه، غلامرضا توکل، رئیس سازمان بنیاد حفظ آثار، صابر اکبری، دستیار رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان، سید محمدرضا موسوی، مدیر راهبردی معاونت مجازی سازمان صدا و سیما و هادی نومیری، نماینده «مجموعه مهوا» نیز در این نشست به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
ششمین نشست کارگروه برنامه هفتم توسعه که به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار شد، بر لزوم بازنگری در اولویتهای توسعه، توجه همزمان به «تولید» و «مصرف»، و همچنین اهمیت «سرمایهگذاری» و «مدلهای درآمدی پایدار» تأکید داشت.
