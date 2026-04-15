۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

ابتلا به تب مالت در کرمانشاه ۳۴ درصد کاهش یافت

کرمانشاه - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از کاهش ۳۴ درصدی ابتلا به تب مالت در استان خبر داد و آن را نتیجه اقدامات پیشگیرانه دانست.

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش قابل توجه موارد ابتلا به تب مالت در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این دستاورد حاصل همکاری مؤثر بخش‌های بهداشتی و دامپزشکی است.

وی با اشاره به آمار ابتلا افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۹۸ مورد ابتلا به ثبت رسیده بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۳۹۳ مورد کاهش یافته و نشان‌دهنده افت ۳۴ درصدی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: اجرای دقیق برنامه‌های واکسیناسیون دام و نظارت بر روند تولید و عرضه محصولات دامی، نقش مهمی در کنترل این بیماری داشته است.

وی همچنین افزایش آگاهی عمومی را یکی از عوامل مؤثر دانست و گفت: توجه مردم به مصرف لبنیات پاستوریزه و رعایت نکات بهداشتی، در کاهش موارد ابتلا تأثیرگذار بوده است.

ایمانی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم این روند افزود: همکاری مردم و دامداران در رعایت اصول بهداشتی می‌تواند به استمرار کاهش موارد ابتلا در سال‌های آینده کمک کند.

کد مطلب 6801655

