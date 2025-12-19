کاهش بیش از ۵۰ درصدی ابتلا به آنفلوانزا در کرمانشاه

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در نظام مراقبت بیماری‌ها، در هفته چهارم آذرماه سال جاری، موارد مثبت ابتلاء به آنفلوانزا در استان کرمانشاه نسبت به هفته‌های پیش از آن بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: این روند کاهشی نشان‌دهنده عبور استان از اوج شیوع آنفلوانزا است، اما با توجه به ادامه گردش ویروس تا پایان فصل سرد، رعایت توصیه‌های بهداشتی همچنان ضروری به نظر می‌رسد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تأکید بر نقش رفتارهای پیشگیرانه در کنترل بیماری تصریح کرد: شست‌وشوی مداوم دست‌ها، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و بسته و پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای علائم تنفسی، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش انتقال آنفلوانزا محسوب می‌شود.

ایمانی ادامه داد: افرادی که با علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد و بدن‌درد مواجه می‌شوند، باید از حضور در محیط‌های عمومی خودداری کرده و با استراحت کافی، از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری کنند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تقویت سیستم ایمنی بدن خاطرنشان کرد: تغذیه مناسب، مصرف میوه و سبزیجات تازه، نوشیدن مایعات کافی و توجه ویژه به گروه‌های پرخطر از جمله کودکان، سالمندان و بیماران زمینه‌ای، نقش مؤثری در کاهش شدت و عوارض بیماری دارد.