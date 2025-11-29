برگزاری نشست الزامات ساختارمندسازی عقود کلاسیک در بازارهای مالی نوین

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست از سلسله نشستهای بررسی کنفرانس مجمع جهانی فقه اسلامی در دوحه، با عنوان «الزامات ساختارمندسازی عقود کلاسیک در بازارهای مالی نوین» و با تمرکز بر واکاوی تجربههای علمی و فقهی مجمع جهانی فقه اسلامی، برگزار میگردد.
در این نشست، گزارش هیئت فقهی اعزامی جمهوری اسلامی ایران از مقالات، ابتکارات، ظرفیتها و دستاوردهای علمی کنفرانس مجمع جهانی فقه اسلامی در دوحه قطر (۱۴۰۴) ارائه خواهد شد.
آیتالله احمد مبلغی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی، ارائهدهنده اصلی این نشست خواهد بود. دبیری علمی برنامه را نیز حجتالاسلام صاعد رازی، معاون پژوهش دفتر نمایندگی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی، بر عهده دارد.
این برنامه روز یکشنبه، ۹ آذرماه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در پژوهشکده مطالعات تقریبی به نشانی بلوار پانزده خرداد، نبش کوچه چهارم برگزار میشود.
