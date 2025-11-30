فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جابهجایی مسافر در استان طی هشتماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۲ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۲۱۶ مسافر در ناوگان حملونقل عمومی استان جابهجا شدهاند.
وی با اشاره به آمار سفرهای انجامشده افزود: تعداد سفرهای ثبتشده توسط ناوگان عمومی استان در هشتماهه امسال، ۳۷۹ هزار و ۹۸۱ سفر بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان تأکید کرد: همه تلاشها بر این است با بهبود کیفیت خدمات، ارتقای امکانات پایانهها و توسعه سامانههای هوشمند خدمات بیشتری به جامعه هدف ارائه شود.
مرادی همچنین در خصوص ترکیب ناوگان مسافربری استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱۷ دستگاه اتوبوس، ۸۵۱ دستگاه مینیبوس و ۲ هزار و ۱۱۸ دستگاه سواری در استان فعال هستند و بخش عمده جابهجایی مسافران را بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان برنامهریزی کرده است با نوسازی ناوگان، افزایش ایمنی و ارائه خدمات مطلوبتر، شرایط سفر برای مردم تسهیل و انگیزه استفاده از ناوگان عمومی افزایش یابد.
