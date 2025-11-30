به گزارش خبرنگار مهر، افشین اعلا شاعر برجسته و چهره شناخته‌شده ادبی کشور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک افتتاح مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری در جزایر جنوبی، این اقدام را یک «خاطره شکوهمند» برای منطقه عنوان کرد و گفت: اتفاقی که امروز در این جزیره مهم و راهبردی خلیج فارس رقم می‌خورد، بی‌تردید در حافظه فرهنگی منطقه ماندگار خواهد شد.

ضرورت توجه فرهنگی در کنار اهمیت اقتصادی و نظامی خلیج فارس

اعلا با اشاره به موقعیت استراتژیک استان هرمزگان اظهار داشت: این استان به دلیل قرار گرفتن در تنگه حیاتی هرمز و آب‌های سرزمینی خلیج فارس، همواره از منظر اقتصادی و نظامی مورد توجه بوده است؛ اما نباید فراموش کنیم که در این پیشانی و نگین کشور، کار فرهنگی نیز باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: در حوزه فرهنگ بیش از همه، مخاطب کودک و نوجوان است که نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جدی می‌باشد و اقداماتی از این دست، آینده‌ساز خواهد بود.

اعلا که خود از دوران کودکی عضو کانون بوده، تأکید کرد: کانون نهادی استثنایی است؛ نه تنها در ایران مشابهی ندارد بلکه در خارج از کشور نیز نمونه‌ای شبیه به آن دیده نمی‌شود. به همین دلیل، این نهاد نیازمند حمایت مستمر همه دستگاه‌هاست.

پیشنهاد ایجاد مرکز فرهنگی بین‌المللی در کیش

افشین اعلا با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان هرمزگان تصریح کرد: پیشنهاد جدی من به وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری، سازمان مناطق آزاد و سایر نهادهای مسئول این است که در مقصد مهمی مانند کیش که سالانه پذیرای جمعیت گسترده‌ای از گردشگران ایرانی و خارجی است یک مرکز فرهنگی تخصصی و بین‌المللی تأسیس شود؛ مرکزی در شأن خلیج فارس، استان هرمزگان و ایران اسلامی.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: پس از افتتاح مراکز فرهنگی در جزایر سه‌گانه، توسعه این فعالیت‌ها در دیگر نقاط استان نیز با جدیت دنبال شود.