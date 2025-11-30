  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

فراهم‌سازی دسترسی کودکان مناطق مرزی به خدمات فرهنگی در اولویت است

ابوموسی- مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گفت: فراهم‌سازی دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق مرزی به خدمات فرهنگی، اولویتی جدی است که با گشایش سالن سینمای ابوموسی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی، در آئین گشایش سالن سینمای کانون در جزیره ابوموسی که با حضور معاونان و مدیران‌کل کانون و هم‌چنین مسئولان استان هرمزگان و مجریان تلویزیونی برگزار شد؛ با تأکید بر اهمیت نام‌گذاری روز نهم آذر به عنوان روز جزایر سه‌گانه خلیج فارس گفت: این نام‌گذاری، اهتمام جمهوری اسلامی ایران به مرزهای آبی و خاکی کشور را می‌رساند و شاید بخشی از همان میهن‌دوستی یا حب‌الوطن باشد که در روایت نیز آمده است حب‌الوطن بخشی از ایمان است.

او افزود: افرادی که در این جزایر زندگی می‌کنند، افراد خاص و برجسته‌ای هستند؛ کسانی که خود را در لبه دفاع از مرزهای ایران قرار داده‌اند. در واقع بزرگ‌ترین حفاظت از مرزها، زیست در مرزگاه‌هاست و همین حضور و زندگی، نقش مهمی در صیانت از مرزهای کشور دارد.

علامتی با طرح این پرسش که «برای افرادی که در این مرزهای مهم زندگی می‌کنند چه می‌توان و چه باید کرد؟» اظهار داشت: نخستین و مهم‌ترین اقدام، فراهم‌سازی دسترسی اولیه به خدمات و امکانات فرهنگی، آموزشی و رفاهی برای این افراد است؛ به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان که آینده‌سازان کشور هستند.

مدیرعامل کانون با اشاره به وجود «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» در کشور افزود: این موضوع‌ها به خوبی در این سند دیده شده است و یکی از اولویت‌ها، فراهم کردن امکانات اولیه برای دسترسی به خدمات فرهنگی و آموزشی است؛ موضوعی که باید به طور جدی محقق شود.

او ادامه داد: دسترسی به امکانات فرهنگی مانند کتاب‌خانه، بازی‌ها و سرگرمی‌ها، فیلم، انیمیشن و موارد مشابه باید برای کودکان در سراسر کشور تسهیل شود و در مناطق مرزی، به‌ویژه در جزایر، این مسئله باید جدی‌تر دنبال شود.

علامتی با اشاره به گشایش سالن سینمای کانون در جزیره ابوموسی گفت: گشایش این سالن حاوی یک پیام مهم است؛ این‌که تقویت خلاقیت و تخیل، توسعه مهارت‌های اجتماعی، افزایش آگاهی‌های فرهنگی و اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی کودکان و نوجوانان برای ما اهمیت دارد و امروز این امکان در ابوموسی فراهم می‌شود.

او در پایان از نمایش یکی از قسمت‌های سریال انیمیشن «بچه زرنگ» به عنوان هدیه گشایش این سالن یاد کرد و گفت: اکران این سریال که در ۵۲ قسمت آماده شده است، هدیه ما به کودکان و نوجوانان این جزیره است و هم‌چنین تلاش می‌شود فیلم‌های روز ایران که متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان است، در جزیره ابوموسی اکران شود.

مدیرعامل هم‌چنین به پویش سراسری «بچه‌های آب و آفتاب» اشاره کرد و گفت: کودکان و نوجوانان ایران برای شما نامه و دل‌نوشته می‌نویسند. تمامی خدمات فرهنگی کانون شامل فعالیت‌های هنری، ادبی، هنرهای تجسمی، نمایشی، کتاب‌خانه و قصه‌گویی و هم‌چنین علوم نوپدید در همین مراکز ارائه خواهد شد.

او افزود: از مربیان درجه یک کشور و مربیان بومی استفاده خواهیم کرد و داوطلبان با شیفت‌بندی در طول سال خدمت خواهند کرد. هنرمندان و نویسندگان حوزه کودک و نوجوان نیز در طول سال در جزایر حضور خواهند داشت تا بچه‌ها با آن‌ها ارتباط برقرار کنند.

علامتی درباره مجموعه کانون زبان ایران گفت: دانش‌آموزان و کودکان جزایر به مدت یک سال بورسیه خواهند شد و برنامه‌های فرهنگی و هنری دیگر تحت مدیریت خانم پشتکوهی اجرا می‌شود.

او تأکید کرد: جزایر سه‌گانه، پاره‌تن جمهوری اسلامی ایران هستند و وظیفه داریم در جای‌جای این سرزمین کار فرهنگی، هنری، ادبی و آموزشی انجام دهیم.

مدیرعامل کانون هم‌چنین از همراهی مسئولان آموزش و پرورش، استانداری، روحانیت، خبرگزاری‌ها و صدا و سیما قدردانی کرد و گفت: تلاش همه این عزیزان برای لبخند بر لبان کودکان و نوجوانان ارزشمند است و امیدواریم این مسیر توسعه یابد و خدمات فرهنگی و آموزشی بیشتری در جزایر سه‌گانه ارائه شود.

یادآوری می‌شود در همین روز دو مرکز فرهنگی هنری جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزایر تنب بزرگ و سیری گشایش یافت.

