به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی، در آئین گشایش سالن سینمای کانون در جزیره ابوموسی که با حضور معاونان و مدیران‌کل کانون و هم‌چنین مسئولان استان هرمزگان و مجریان تلویزیونی برگزار شد؛ با تأکید بر اهمیت نام‌گذاری روز نهم آذر به عنوان روز جزایر سه‌گانه خلیج فارس گفت: این نام‌گذاری، اهتمام جمهوری اسلامی ایران به مرزهای آبی و خاکی کشور را می‌رساند و شاید بخشی از همان میهن‌دوستی یا حب‌الوطن باشد که در روایت نیز آمده است حب‌الوطن بخشی از ایمان است.

او افزود: افرادی که در این جزایر زندگی می‌کنند، افراد خاص و برجسته‌ای هستند؛ کسانی که خود را در لبه دفاع از مرزهای ایران قرار داده‌اند. در واقع بزرگ‌ترین حفاظت از مرزها، زیست در مرزگاه‌هاست و همین حضور و زندگی، نقش مهمی در صیانت از مرزهای کشور دارد.

علامتی با طرح این پرسش که «برای افرادی که در این مرزهای مهم زندگی می‌کنند چه می‌توان و چه باید کرد؟» اظهار داشت: نخستین و مهم‌ترین اقدام، فراهم‌سازی دسترسی اولیه به خدمات و امکانات فرهنگی، آموزشی و رفاهی برای این افراد است؛ به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان که آینده‌سازان کشور هستند.

مدیرعامل کانون با اشاره به وجود «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» در کشور افزود: این موضوع‌ها به خوبی در این سند دیده شده است و یکی از اولویت‌ها، فراهم کردن امکانات اولیه برای دسترسی به خدمات فرهنگی و آموزشی است؛ موضوعی که باید به طور جدی محقق شود.

او ادامه داد: دسترسی به امکانات فرهنگی مانند کتاب‌خانه، بازی‌ها و سرگرمی‌ها، فیلم، انیمیشن و موارد مشابه باید برای کودکان در سراسر کشور تسهیل شود و در مناطق مرزی، به‌ویژه در جزایر، این مسئله باید جدی‌تر دنبال شود.

علامتی با اشاره به گشایش سالن سینمای کانون در جزیره ابوموسی گفت: گشایش این سالن حاوی یک پیام مهم است؛ این‌که تقویت خلاقیت و تخیل، توسعه مهارت‌های اجتماعی، افزایش آگاهی‌های فرهنگی و اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی کودکان و نوجوانان برای ما اهمیت دارد و امروز این امکان در ابوموسی فراهم می‌شود.

او در پایان از نمایش یکی از قسمت‌های سریال انیمیشن «بچه زرنگ» به عنوان هدیه گشایش این سالن یاد کرد و گفت: اکران این سریال که در ۵۲ قسمت آماده شده است، هدیه ما به کودکان و نوجوانان این جزیره است و هم‌چنین تلاش می‌شود فیلم‌های روز ایران که متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان است، در جزیره ابوموسی اکران شود.

مدیرعامل هم‌چنین به پویش سراسری «بچه‌های آب و آفتاب» اشاره کرد و گفت: کودکان و نوجوانان ایران برای شما نامه و دل‌نوشته می‌نویسند. تمامی خدمات فرهنگی کانون شامل فعالیت‌های هنری، ادبی، هنرهای تجسمی، نمایشی، کتاب‌خانه و قصه‌گویی و هم‌چنین علوم نوپدید در همین مراکز ارائه خواهد شد.

او افزود: از مربیان درجه یک کشور و مربیان بومی استفاده خواهیم کرد و داوطلبان با شیفت‌بندی در طول سال خدمت خواهند کرد. هنرمندان و نویسندگان حوزه کودک و نوجوان نیز در طول سال در جزایر حضور خواهند داشت تا بچه‌ها با آن‌ها ارتباط برقرار کنند.

علامتی درباره مجموعه کانون زبان ایران گفت: دانش‌آموزان و کودکان جزایر به مدت یک سال بورسیه خواهند شد و برنامه‌های فرهنگی و هنری دیگر تحت مدیریت خانم پشتکوهی اجرا می‌شود.

او تأکید کرد: جزایر سه‌گانه، پاره‌تن جمهوری اسلامی ایران هستند و وظیفه داریم در جای‌جای این سرزمین کار فرهنگی، هنری، ادبی و آموزشی انجام دهیم.

مدیرعامل کانون هم‌چنین از همراهی مسئولان آموزش و پرورش، استانداری، روحانیت، خبرگزاری‌ها و صدا و سیما قدردانی کرد و گفت: تلاش همه این عزیزان برای لبخند بر لبان کودکان و نوجوانان ارزشمند است و امیدواریم این مسیر توسعه یابد و خدمات فرهنگی و آموزشی بیشتری در جزایر سه‌گانه ارائه شود.

یادآوری می‌شود در همین روز دو مرکز فرهنگی هنری جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزایر تنب بزرگ و سیری گشایش یافت.