محمد عسگری بازی‌ساز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که بازی‌سازان، به‌ویژه در ایران با آن روبرو هستند، مسئله تأمین سرمایه برای پروژه‌هاست. این مشکل به‌ویژه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، بر حقوق و دستمزد اعضای تیم تأثیرگذار است. بسیاری از افراد به‌دلیل شرایط موجود حاضر هستند بدون دریافت حقوق یا با حقوق بسیار کم، حتی به‌صورت پاره‌وقت، در پروژه‌ها مشارکت کنند. با این حال، کمبود سرمایه‌گذاری همچنان چالشی جدی برای بازی‌سازان مستقل محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: به نظر من بهترین راهکاری که می‌توان به بازی‌سازان مستقل پیشنهاد داد این است که سطح انتظارات خود را کمی پایین‌تر بیاورند و به‌جای تمرکز بر پروژه‌های بزرگ و پرریسک، از پروژه‌های کوچک‌تر شروع کنند. پروژه‌های بزرگ نه تنها خطر بالایی دارند، بلکه تضمین موفقیت یا بازگشت سرمایه در آنها دشوارتر است.

این بازی‌ساز گفت: از طرفی ارگان‌هایی مثل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای یا نهادهای مشابه می‌توانند نقش بیشتری در حمایت از بازی‌سازان ایفا کنند. ایجاد بسترهایی برای ارتباط مستقیم میان بازی‌سازان و سرمایه‌گذاران و فراهم کردن امکانات جهت همکاری آسان‌تر بین آنها، می‌تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در حال حاضر، خلأهایی در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد که باعث شده توجه کافی به بازی‌سازان داخلی نشود و این امر اعتبار و حمایت لازم از آن‌ها را کاهش دهد.

وی یادآور شد: یکی دیگر از چالش‌های اصلی صنعت بازی‌سازی در ایران، دیده نشدن بازی‌سازان مستقل است. شرایطی ایجاد شده که به‌نظر می‌رسد تحت انحصار شرکت‌های بزرگ بازی‌سازی و ناشران مطرح قرار دارد. در این وضعیت، بازی‌سازان کوچک حتی اگر آثار باکیفیتی ارائه دهند، به دلیل ضعف در ساختارهای حمایتی و تبلیغاتی به چشم مخاطبان یا سرمایه‌گذاران نمی‌آیند.

امروزه بازی‌های مستقل بیشتر در جهان دیده می‌شوند

عسگری گفت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای باید یک سیستم یا زیرساخت مناسب ایجاد کند که هم بازی‌سازان امکان ارتباط و همکاری با یکدیگر داشته باشند و هم مخاطبان بتوانند به‌راحتی به بازی‌های مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنند و از بازی‌سازان مستقل حمایت کنند.

وی افزود: یکی از همکاران‌مان که فکر می‌کنم اخیراً به کالیفرنیای آمریکا سفر کرده و در حوزه طراحی سه‌بعدی تخصص دارد، امروزه صنعت بازی‌های ویدئویی در جهان به شکلی پیش می‌رود که استودیوهای بزرگ و سازندگان معروف دیگر جذابیت چندانی، چه برای توسعه‌دهندگان و چه برای مخاطبان، ندارند. اکنون توجه‌ها به سمت بازی‌های مستقل و سازندگان کوچک جلب شده است. بازی‌های «ایندی» یا بازی‌های مستقل به‌طرز قابل‌توجهی در حال دیده شدن هستند.

این بازی‌ساز گفت: اگر شما یک بازی‌ساز مستقل باشید، تقریباً در هر نقطه‌ای از جهان با دسترسی به ابزارهای مدرن نظیر هوش مصنوعی و اینترنت می‌توانید ایده‌های خود را اجرایی کنید و موفق شوید. بنابراین برای مهاجرت تنها زمانی دلیل منطقی وجود دارد که قصد داشته باشید به هدف یا بازار خاصی دست پیدا کنید. معمولاً مهاجرت به‌دلیل محدودیت‌ها و چالش‌هایی که افراد با آن روبرو هستند رخ می‌دهد، اما باید توجه داشت که هر جای دنیا چالش‌های خاص خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت وابسته به توانمندی افراد است. کسی که بتواند در شرایط دشوار راه حل پیدا کند، قطعاً فرد موفقی خواهد بود. اما اگر همه چیز آسان و بدون چالش باشد، طبیعی است که نتایج مثبت بگیرید. به قول معروف، هنر واقعی در این است که حتی در زمین‌های کم‌حاصل نیز بتوان محصولی رشد داد.

عسگری گفت: در حال حاضر متأسفانه کشور با مشکلات فراوانی روبه‌روست. به عنوان مثال، محدودیت‌ها و فیلتر اینترنت واقعاً آسیب‌های جدی وارد می‌کنند. اما با این حال، اگر کسی واقعاً حرفه‌ای باشد، می‌تواند با وجود تمام این دشواری‌ها یک بازی خوب طراحی کند. به نظر من، داشتن یک ایده خوب کلید موفقیت است. اگر کسی یک ایده خلاقانه و قوی در ذهن داشته باشد، می‌تواند تحت هر شرایطی آن را عملی کند. البته، مشکلات همیشه وجود داشته و دارند؛ در برخی موارد بیشتر و در برخی کمتر. اما به نظر من، اینکه کسی مشکلات را بهانه کند و بگوید به همین دلیل نمی‌توانم کار خوبی انجام دهم، پذیرفتنی نیست.