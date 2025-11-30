به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور امروز یکشنبه در جشنواره تخصصی زعفران استان، با ابراز خوشحالی از برگزاری این رویداد، آن را پاسخی جدی به چالش مهم توسعه کشت گیاهان ممنوعه خواند.
وی عنوان کرد: امیدواریم خروجی این جشنواره بتواند مدیریت مناسبی بر اوضاع داشته و از توسعه کشتهای غیرمجاز جلوگیری کند.
رئیس مبارزه با مواد مخدر در لرستان با اشاره به توضیحات کارشناسان و متخصصان در بخشهای مختلف جشنواره، گفت: پس از شنیدن این مباحث، مصمم شدم زمین کشاورزی خانوادگیام را به کشت زعفران اختصاص دهم.
سرهنگ علیپور بر لزوم تشکیل گروههای ترویجی و اجتماعی در شهرها و روستاها تأکید کرد و گفت: این گروهها باید تبعات بسیار وحشتناک و مخرب مصرف محصولات گیاهان ممنوعه را بهخوبی تبیین کرده و اطلاعرسانی لازم را انجام دهند.
