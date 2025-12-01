وعده تا عمل توسعه شهری بروجرد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مدیریت شهری بروجرد در دوره جدید، مسئولیت خطیری را در قبال حل چالش‌های عمرانی و اجتماعی این شهر بر عهده گرفته است. با وعده‌ها از سوی شهردار و اعضای شورای شهر، امیدها برای تحول اساسی در این کلان‌شهر غرب کشور افزایش‌یافته است.

احداث چهار تقاطع جدید بااعتبار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، برنامه‌های گسترده برای آسفالت معابر، توسعه فضای سبز با استفاده از پساب، ساماندهی مشاغل آلاینده، جمع‌آوری معتادان از سطح شهر و… از جمله وعده‌ها و قول‌های مجموعه مدیریت شهری بروجرد است، بااین‌حال، علی‌رغم وعده‌های داده شده، شهروندان بروجردی چشم‌به‌راه تحقق عملی این برنامه‌ها هستند. موفقیت مدیریت شهری در گرو عزم جدی، تخصیص به‌موقع اعتبارات و پیگیری مستمر برای رفع مشکلات زیرساختی و اجتماعی این شهر است.

۴ تقاطع در شهر بروجرد ساخته می‌شود

یحیی عیدی بیرانوند شهردار بروجرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به ساخت چهار تقاطع در شهر بروجرد، اظهار داشت: اعتبار در نظر گرفته شده برای این چهار تقاطع، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به‌ضرورت ساخت این چهار تقاطع در شهر بروجرد، عنوان کرد: بر اساس اعلام رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی، طی سال‌های گذشته، بروجرد رتبه اول تصادفات بین‌شهری کشور را داشته است، در لرستان هم که همیشه اول بوده است.

شهردار بروجرد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر این پروژه‌ها اجرا شوند این تصادفات به‌شدت کاهش پیدا می‌کنند، افزود: سال گذشته ۶۸ میلیارد تومان در حوزه نصب دوربین‌های ترافیکی اعتبار هزینه کرده‌ایم.

آبیاری فضای سبز بروجرد با پساب

عیدی بیرانوند، بیان داشت: همچنین برای توسعه و آبیاری فضای سبز در شهر بروجرد به‌عنوان اولین شهر در غرب کشور از پساب استفاده کردیم، دراین‌رابطه ۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده تا ۱۲۰ هکتار فضای سبز شهر بروجرد از طریق پساب آبیاری شود.

وی در ادامه سخنان خود از روکش آسفالت تمام محلات شهر بروجرد خبر داد.

وعده آسفالت معابر و کوچه‌های شهر

محمد پاپی نژاد رئیس شورای شهر بروجرد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از یکی از تعاونی‌ها، ۴۸۰ پلاک، قدر و سهم شهرداری شده است.

وی با بیان اینکه همچنین ۱۲۰ پلاک از یکی از نهادها و ارگان‌های که بدهکار بود در قالب قدر و سهم شهرداری پرداخت شده است، گفت: همین املاکی که طی یک ماه اخذ شده نزدیک به هزار میلیارد ارزش ریالی دارند که ما این را هزینه پروژه‌های شهر می‌کنیم.

رئیس شورای شهر بروجرد در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه از برخی از مکان‌های دولتی و نیمه‌دولتی که بدهکار شهرداری بودند، نزدیک به ۷۵ میلیارد تومان جریمه اخذ شد، گفت: ما پول مردم را که پیش‌ازاین با اعمال‌نفوذ پرداخت نمی‌کردند را اخذ کردیم.

پاپی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پیش‌ازاین دوره شورای شهر بروجرد، سالانه نهایت ۸۰ هزار مترمربع آسفالت انجام می‌شد، یعنی هر ۱۰ سال، ۸۰۰ هزار مترمربع انجام می‌شده است، گفت: ما در این دوره شورا، این عدد را به بالای یک میلیون مترمربع در سال رسانده‌ایم.

وی با بیان اینکه تا کنون آسفالت بالای ۸۰ درصد کوچه‌های معیوب در شهر بروجرد اصلاح شده است، افزود: به‌مرور قول می‌دهیم که با رعایت عدالت محله به محله آسفالت کوچه‌ها را انجام دهیم.

شهر نیاز به بازسازی و تعمیرات زیادی دارد

اشرف چگنی رئیس کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بروجرد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهر نیاز به بازسازی و تعمیرات زیادی دارد.

وی با اشاره به اولویت‌بندی رفع مشکلات شهری بروجرد، گفت: یکی از این اولویت‌ها آسفالت معابر و کوچه‌های شهر است.

رئیس کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بروجرد در ادامه سخنان خود یکی از معضلات شهرداری بروجرد را نیروی مازاد عنوان کرد و گفت: مقداری که حجم آسفالت کوچه‌ها و معابر شهرکم شود، نوبت به کف‌سازی و ترمیم جداول سطح شهر خواهد رسید.

چگنی، تأکید کرد: برای رفت‌وروب، حمل و دفن زباله و نگهداری فضای سبز شهر بروجرد ۱۰۷ میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم.

وعده ساماندهی مشاغل آلاینده

میثم گودرزی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بروجرد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سرمایه‌گذار بخش خصوصی از سال‌ها قبل برای ایجاد شهرک مشاغل آلاینده شهر بروجرد اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینکه زمین این شهرک مشاغل آلاینده از سوی سرمایه‌گذار تملک شده است، عنوان کرد: باتوجه‌به تغییر کاربری صورت‌گرفته زمین، قرار است این شهرک در جنب کمربندی ایجاد شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بروجرد با اشاره به پیگیری‌های «گودرزی» نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات ایجاد این شهرک مشاغل آلاینده، گفت: رفع این مشکلات فراتر از اختیارات شهرداری و شورای شهر بوده، در این راستا از ظرفیت ایشان استفاده کردیم.

گودرزی، بیان داشت: بعد از ایجاد این شهرک، تازه وظیفه شهرداری برای ساماندهی و انتقال این صنوف آلاینده به شهرک شروع می‌شود، در بحث ساماندهی دست‌فروشان شهرداری وظیفه خود را انجام داد، بنابراین ما ایجاد شهرک مشاغل آلاینده را پیگیری خواهیم کرد.

معتادین ساماندهی می‌شوند

محمدی عضو شورای اسلامی شهر بروجرد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از جمع‌آوری معتادان از سطح شهر بروجرد و همچنین پارک‌های این شهر خبر داد و اظهار داشت: در این راستا دنبال ایجاد مرکز ماده ۱۶ در شهر بروجرد دراین‌رابطه هستیم.

وی عنوان کرد: در این راستا موافقت‌هایی صورت‌گرفته و اگر نهایی شود قطعاً شهرداری در بحث جمع‌آوری معتادین از سطح شهر اقدام خواهد کرد.

این عضو شورای شهر بروجرد، تصریح کرد: یک گرم‌خانه در شهر داریم و در فصل سرما معتادین می‌توانند به این مکان مراجعه کنند.

بنابراین گزارش، در پایان باید دید آیا مدیریت شهری بروجرد خواهد توانست میان «آنچه گفته شد» و «آنچه انجام می‌شود» پیوندی استوار برقرار کند؟ بروجرد امروز نیازمند حرکتی جهادی، بودجه‌ای مستمر و نظارتی مردمی است، کارنامه نهایی مدیریت شهری را در آسفالت معابر، کاهش ترافیک در شهر، ساماندهی فضای سبز و بهبود کیفیت زندگی شهروندان باید جستجو کرد.