کشف ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای آبی میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سهراب سجادی جانشین دریابانی استان هرمزگان اظهار کرد: دریابانان پایگاه دریابانی میناب مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند مقادیری سوخت را با یک فروند لنج تجاری از ساحل این شهرستان بارگیری و از مرزهای دریایی کشور خارج کنند.

وی افزود: دریابانان با به کارگیری تدابیر لازم و انجام اقدامات اطلاعاتی شناور مورد نظر را مشاهده کردند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین دریابانی هرمزگان تصریح کرد: دریابانان در بازرسی از شناور توانستند، ۹۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ۶ متهم را نیز دستگیر کنند.

سرهنگ سجادی در خاتمه خاطرنشان کرد: ارزش ریالی محموله توسط کارشناسان ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.