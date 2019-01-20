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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۴۰

جانشین دریابانی استان هرمزگان خبرداد:

کشف ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای آبی میناب

کشف ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای آبی میناب

جانشین دریابانی استان هرمزگان از توقیف یک لنج و کشف ۹۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب های داخلی خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سهراب سجادی جانشین دریابانی استان هرمزگان اظهار کرد: دریابانان پایگاه دریابانی میناب مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند مقادیری سوخت را با یک فروند لنج تجاری از ساحل این شهرستان بارگیری و از مرزهای دریایی کشور خارج کنند.

وی افزود: دریابانان با به کارگیری تدابیر لازم و انجام اقدامات اطلاعاتی شناور مورد نظر را مشاهده کردند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین دریابانی هرمزگان تصریح کرد: دریابانان در بازرسی از شناور توانستند، ۹۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ۶ متهم را نیز دستگیر کنند.

سرهنگ سجادی در خاتمه خاطرنشان کرد: ارزش ریالی محموله توسط کارشناسان ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

کد مطلب 4518722

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    نظرات

    • حسین IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      1 0
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      ماشاالله.خسته نباشید.به امید کشفیات بیشتر سوخت قاچاق و کمک شایان به اقتصاد کشور.البته نیروی انتظامی ومرزبانی های کشور از جان مایه گذاشتند .به امید تجهیز شدن هر چه بیشتر آنها

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