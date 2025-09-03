  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۲

سالانه ۱۵۰۰ تن فراوری انگور از کارخانه کنسانتره شاهرود صادر می‌شود

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از صادرات یک هزار و ۵۰۰ تن فراوری انگور از کارخانه کنستانتره خبر داد و گفت: برگزاری دومین جشنواره ملی انگور این ظرفیت را معرفی خواهد کرد.

حمید آقابیکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سالانه یک هزار و ۵۰۰ تن فراوری انگور از کارخانه کنستانتره شاهرود به دیگر کشورها صادر می‌شود، ابراز داشت: دومین جشنواره ملی انگور در حالی برگزار می‌شود که این ظرفیت‌ها را بتواند بهتر معرفی کند.

وی با بیان اینکه ترکیه، آلمان، بلاروس، اوراسیا، روسیه، پاکستان، افغانستان و عراق از جمله مقصد انگور شاهرود است، افزود: این جشنواره فرصت خوبی برای تعریف ارزآوری این محصول به دیگر کشورها است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه دومین جشنواره انگور در شش محور دوازدهم شهریورماه برگزار می‌شود، ابراز داشت: این اقدام می‌تواند با معرفی جاذبه‌های شهرستان به رونق گردشگری کمک کند.

آقابیکی با بیان اینکه متوسط عملکرد انگور ۳۰ تن در هر هکتار است، تصریح کرد: طی سال جاری متأسفانه به دلیل سرمازدگی کاهش یافت.

وی افزود: ارقام مختلف انگور در شاهرود کشت می‌شود که این جشنواره فرصتی مناسب برای معرفی آنها و حتی ارقام مناسب شوری و خشکی و کن آبی است.

