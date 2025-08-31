  1. استانها
  2. سمنان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

۴۱۰۰ هکتار باغ پسته در شاهرود وجود دارد

۴۱۰۰ هکتار باغ پسته در شاهرود وجود دارد

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با بیان اینکه چهار هزار و ۱۶۰ هکتار باغ پسته در این شهرستان وجود دارد، گفت: نیمی از این میزان پسته بارور و مابقی نهال است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقابیکی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد شاهرود با بیان اینکه چهار هزار و۱۶۰ هکتار باغ پسته در شاهرود وجود دارد، ابراز کرد: دو هزار و ۹۲۰ هکتار از این باغات بارور و دو هزار و ۲۴۰ هکتار غیر بارور یا همان نهالستان است.

وی با بیان اینکه متوسط عملکرد پسته خشک درشهرستان حدود یک هزار و ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار است، افزود: از نظر کیفیت محصول پسته در این شهرستان دارای شرایط مطلوبی است و بخش اعظم تولیدات پسته شهرستان در حد محصول سالم می‌باشد. عملیات فرآوری آن نیز توسط ۵ ترمینال فرآوری پسته و به صورت بهداشتی در نقاط مختلف شهرستان انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود گفت: ارقام پسته در این شهرستان شامل عباسعلی، اکبری، شاه پسند، احمد آقایی، کله قوچی، محلی و… است.

آقابیکی بیان کرد: از مزایای کشت و تولید این محصول می‌توان به قیمت بالای محصول، طول عمر بالای درخت و مقاومت نسبی به شوری آب و خاک اشاره کرد.

وی افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویجی در خصوص مدیریت آفات و بیماری‌ها، هرس و تربیت درختان، مدیریت تغذیه جهت بهبود افزایش کیفیت و همچنین اصلاح روش‌های آبیاری با استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری در باغات پسته می‌تواند در افزایش راندمان تولید تأثیر بسزایی داشته باشد

کد خبر 6575945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها