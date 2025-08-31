۴۱۰۰ هکتار باغ پسته در شاهرود وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقابیکی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد شاهرود با بیان اینکه چهار هزار و۱۶۰ هکتار باغ پسته در شاهرود وجود دارد، ابراز کرد: دو هزار و ۹۲۰ هکتار از این باغات بارور و دو هزار و ۲۴۰ هکتار غیر بارور یا همان نهالستان است.

وی با بیان اینکه متوسط عملکرد پسته خشک درشهرستان حدود یک هزار و ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار است، افزود: از نظر کیفیت محصول پسته در این شهرستان دارای شرایط مطلوبی است و بخش اعظم تولیدات پسته شهرستان در حد محصول سالم می‌باشد. عملیات فرآوری آن نیز توسط ۵ ترمینال فرآوری پسته و به صورت بهداشتی در نقاط مختلف شهرستان انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود گفت: ارقام پسته در این شهرستان شامل عباسعلی، اکبری، شاه پسند، احمد آقایی، کله قوچی، محلی و… است.

آقابیکی بیان کرد: از مزایای کشت و تولید این محصول می‌توان به قیمت بالای محصول، طول عمر بالای درخت و مقاومت نسبی به شوری آب و خاک اشاره کرد.

وی افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویجی در خصوص مدیریت آفات و بیماری‌ها، هرس و تربیت درختان، مدیریت تغذیه جهت بهبود افزایش کیفیت و همچنین اصلاح روش‌های آبیاری با استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری در باغات پسته می‌تواند در افزایش راندمان تولید تأثیر بسزایی داشته باشد