به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ب اتریهای لیتیومی امروز در قلب تمام وسایل زندگی ما قرار دارند؛ از گوشی و لپتاپ گرفته تا دوچرخه برقی و پاوربانک. این فناوری با وجود مزایای فراوان، در صورت استفاده نادرست میتواند خطرناک باشد. در سالهای اخیر، آتشسوزیهای ناشی از این باتریها رشد بسیاری داشته و کارشناسان علت اصلی را شارژ غیراستاندارد، نگهداری نادرست و بیتوجهی به اصول ایمنی میدانند.
به همین دلیل، انجمن آتشنشانی آمریکا (NFPA) در سال ۲۰۲۵ تمرکز ویژهای بر آموزش ایمنی در استفاده از باتریهای لیتیوم-یون در خانهها قرار داده است. هدف این راهنما، کمک به خانوادهها برای درک بهتر خطرات احتمالی و یادگیری روشهایی ساده اما حیاتی برای پیشگیری از آنهاست.
رفتارهای درست و غلط در استفاده از باتریهای لیتیومی
رفتار ما در استفاده از وسایل شارژی و باتریدار، مهمترین عامل در جلوگیری از آتشسوزی است. بیشتر حوادث زمانی رخ میدهند که افراد تصور میکنند "اتفاقی نمیافتد". اما ایمنی واقعی یعنی انجام کارهای درست بهصورت عادت روزمره.
جدول زیر چند نمونه از رفتارهای ایمن و خطرناک را نشان میدهد که رعایت آنها میتواند از بسیاری از حوادث جلوگیری کند:
به نقل از گروه صنعتی امیر درب، ایمنی با تصمیمهای کوچک آغاز میشود. همانطور که باتری سالم و شارژ ایمن از آتش جلوگیری میکند، وجود درب ضد حریق استاندارد نیز میتواند مسیر نجات را باز نگه دارد. در امیر درب باور داریم که امنیت واقعی یعنی پیشبینی، نه واکنش.
چرا باتریهای لیتیوم-یون خطرناکند؟
باتریهای لیتیوم-یون انرژی زیادی را در فضای کوچکی ذخیره میکنند و اگر یکی از سلولها آسیب ببیند یا بیش از حد داغ شود، ممکن است وارد فرار حرارتی (Thermal Runaway) شوند. حالتی که در آن دما بهسرعت بالا میرود و گازهای قابل اشتعال آزاد میشود.
در چنین وضعی، تنها چند ثانیه کافی است تا آتش یا حتی انفجار رخ دهد. بیشتر این حوادث بهخاطر رفتار نادرست کاربران است، نه نقص فنی؛ رفتارهایی مثل شارژ شبانه، استفاده از شارژرهای بیکیفیت یا نگهداری در مکان گرم و بدون تهویه.
برخی از مهمترین دلایل بروز خطر عبارتند از:
استفاده از شارژرهای بیکیفیت یا غیراستاندارد
شارژ طولانیمدت در زمان خواب
قرار دادن وسایل شارژی در محیطهای گرم، مرطوب یا بدون تهویه
استفاده از باتریهای بادکرده، آسیبدیده یا تعمیر شده
خرید وسایل ارزانقیمت بدون استاندارد ایمنی
برندهای ایرانی مثل امیر درب به سمت تولید و بومیسازی دربهای ضد حریق پیش میروند، سطح ایمنی ساختمانهای مدرن در کشور روزبهروز در حال افزایش است.
توصیههای NFPA برای خانههای ایمن در ۲۰۲۵
کارشناسان NFPA میگویند ایمنی خانه فقط به رفتار افراد بستگی ندارد، بلکه به ساختار خود خانه هم مربوط است. حتی با رعایت همه نکات، باز هم احتمال آتشسوزی وجود دارد. اما اگر خانه به وسایلی مثل دربهای ضد حریق مجهز باشد، میتوان خسارت را تا حد زیادی کاهش داد. هدف این توصیهها، یادآوری چند نکته ساده اما مهم برای جلوگیری از آتشسوزیهای خانگی است.
۱. استفاده از شارژر و باتری اصلی
همیشه از شارژر و باتریهایی استفاده کنید که توسط سازندهی دستگاه توصیه شدهاند. شارژرهای ارزان یا بینامونشان ممکن است ولتاژ نادرست تولید کرده و باعث داغی بیش از حد یا آتش شوند.
۲. نظارت هنگام شارژ
هرگز دستگاه را بدون نظارت در حال شارژ رها نکنید. اگر متوجه گرمای غیرعادی، بوی سوختگی یا تغییر رنگ شدید، فوراً آن را از برق جدا کنید. شارژ ایمن یعنی حضور و دقت.
۳. حذف باتریهای آسیبدیده
اگر باتری باد کرده، ترک خورده یا تغییر شکل داده است، دیگر قابل استفاده نیست. ادامهی استفاده از چنین باتریهایی خطرناک است و ممکن است به آتشسوزی منجر شود. آن را به مراکز بازیافت مجاز تحویل دهید.
۴. تهویه مناسب محل شارژ
دستگاهها و وسایل شارژی باید در مکانهای باز یا با تهویه مناسب شارژ شوند. از شارژ در اتاق خواب، کمد یا فضاهای بسته خودداری کنید تا حرارت و گازهای احتمالی تخلیه شوند.
۵. وجود تجهیزات هشدار و اطفاء حریق
وجود حسگر دود و خاموشکننده دستی در محلهایی که باتری شارژ میشود، از مهمترین اصول ایمنی است. چند ثانیه واکنش سریع میتواند تفاوت میان یک حادثه کوچک و فاجعه بزرگ باشد.
۶. ایمنسازی ساختار خانه
حتی در صورت رعایت تمام اصول ایمنی، همیشه احتمال بروز حادثه وجود دارد. به همین دلیل، ساختار خانه باید در برابر حرارت مقاوم باشد. استفاده از درب ضد حریق استاندارد یکی از راهکارهای مؤثر برای مهار دود و آتش و افزایش زمان نجات ساکنان است.
دربهای ضد حریق؛ خط دوم دفاع در برابر آتش
وقتی آتش از نقطهای در خانه شروع میشود، درب ضد حریق میتواند مسیر گسترش دود و حرارت را برای چند دقیقه حیاتی متوقف کند؛ همان زمانی که برای نجات جان افراد و رسیدن نیروهای امداد ضروری است.
این دربها از چند لایه مقاوم در برابر حرارت و دود ساخته میشوند تا در دمای بالا تغییر شکل ندهند و جلوی عبور شعله را بگیرند. به همین دلیل، درب ضد حریق فقط یک درب معمولی نیست؛ بلکه بخشی از سیستم ایمنی خانه است که در شرایط بحرانی میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.
با افزایش استفاده از وسایل مجهز به باتریهای لیتیوم-یون در خانهها، خطر آتشسوزیهای ناگهانی بیشتر شده است. در همین راستا، شرکت امیر درب با بهرهگیری از فناوری روز و استانداردهای ایمنی بینالمللی، اقدام به تولید دربهای ضد حریق مقاوم و قابل اعتماد کرده است. این دربها با جلوگیری از گسترش آتش و دود، زمان لازم برای خروج ایمن افراد را فراهم میکنند و خسارت را به حداقل میرسانند.
چطور دربهای ضد حریق جلوی آتش را میگیرند؟
دربهای ضد حریق طوری ساخته میشوند که در برابر حرارت و دود مقاوم بمانند و از گسترش آتش جلوگیری کنند. داخل این دربها از مواد عایق حرارتی مانند پشم سنگ و فوم نسوز استفاده میشود که مانع عبور گرما از یک سمت به سمت دیگر میشود. در اطراف درب نیز نوارهایی قرار دارد که هنگام افزایش دما منبسط میشوند و تمام درزها را میبندند تا دود و گازهای سمی نتوانند عبور کنند.
بدنه فلزی و یراقآلات مقاوم در برابر حرارت هم باعث میشود درب در دمای بالا تغییر شکل ندهد یا ذوب نشود. به همین دلیل، درب ضد حریق میتواند تا چندین دقیقه جلوی گسترش آتش را بگیرد و زمان لازم برای خروج ایمن افراد یا رسیدن نیروهای امدادی را فراهم کند.
جمعبندی
باتریهای لیتیوم-یون بخشی از زندگی روزمره ما هستند، اما استفاده نادرست از آنها میتواند خطرناک باشد. رعایت چند نکته ساده مثل استفاده از شارژر استاندارد و پرهیز از شارژ در مکانهای بسته، نقش زیادی در پیشگیری از آتشسوزی دارد.
در کنار این رفتارهای ایمن، داشتن خانهای مقاوم اهمیت زیادی دارد. دربهای ضد حریق با جلوگیری از گسترش دود و شعله، میتوانند جان ساکنان را نجات دهند و خسارت را به حداقل برسانند.
