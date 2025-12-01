تصمیمی برای تعطیلی مدارس مازندران گرفته نشد؛ آغاز توزیع شیر در مدارس

فریدون کلبادی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعی‌شدن زمان آغاز توزیع شیر مدارس، اظهار کرد: مراسم افتتاحیه این طرح روز چهارشنبه در شهرستان ساری برگزار می‌شود و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، توزیع شیر به‌صورت نوبتی در مدارس استان آغاز خواهد شد.

وی درباره علت تأخیر در شروع طرح نسبت به برنامه اولیه افزود: طبق پیش‌بینی‌های اولیه قرار بود طرح از آبان‌ماه آغاز شود، اما به دلیل برخی مسائل از جمله ظرفیت تولید و مشکلات مربوط به قیمت، اجرای آن به آذرماه موکول شد و خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، مازندران توانست قرارداد را با کمترین قیمت نسبت به دیگر استان‌ها منعقد کند و این موضوع به ارائه خدمت گسترده‌تر و باکیفیت‌تر به دانش‌آموزان کمک می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به همکاری دستگاه‌های استانی، گفت: همراهی مجموعه تنظیم بازار و حمایت استاندار مازندران نقش مهمی در رسیدن به قیمت مناسب و عقد قرارداد داشته است و بسیاری از شرکت‌ها متقاضی همکاری با استان بودند اما به دلیل اهمیت کیفیت و هزینه نهایی، قرارداد نهایی با شرکت کاله امضا شد.

کلبادی‌نژاد با تأکید بر اینکه تمام دانش‌آموزان پایه اول تا ششم ابتدایی و کودکستان‌های دولتی تحت پوشش طرح قرار می‌گیرند، اظهار داشت: توزیع شیر در ۴۴ نوبت انجام خواهد شد و مرحله نخست آن آغاز شده است و در مناطق صعب‌العبور یا روستاهای کم‌جمعیت، سهمیه مدارس به ادارات شهرستانی تحویل داده می‌شود تا امکان توزیع در مدارس دوردست فراهم شود.

وی درباره ضمانت اجرای طرح و احتمال بروز چالش‌های اداری یا مالی گفت: قرارداد منعقدشده دارای ردیف‌های قانونی و تعهدات مشخص برای طرفین است و با توجه به اعتبار و توان اجرایی شرکت طرف قرارداد و همچنین پشتیبانی استانداری و دستگاه‌های مرتبط، نگرانی خاصی برای توقف طرح وجود ندارد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران درباره شایعات تعطیلی مدارس نیز توضیح داد: در حال حاضر شرایط استان عادی است و هیچ تصمیمی برای تعطیلی مدارس گرفته نشده است. هرگونه تعطیلی تنها با اعلام مدیریت بحران و با تأیید استاندار انجام خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سرویس مدارس گفت: نظارت بر خدمات سرویس‌دهی طبق روال توسط نهادهای مسئول انجام می‌شود و آموزش و پرورش نیز پیگیری‌های لازم را در حوزه وظایف خود دنبال می‌کند.