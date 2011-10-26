رد اظهارات قائم مقام از سوی مدیرکل/ تکذیب توقف توزیع شیر در مدارس

سید علی یزدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بحث توزیع شیر مدارس آن طور که حامدی قائم مقام آموزش وپرورش شهر تهران عنوان کرد نیست و ما در حال پیگیری اجرای این طرح در مدارس تهران هستیم.

وی ادامه داد: مقدمات قرارداد توزیع شیر در مدارس فراهم شده است و تشریفات اداری آن را نیز دنبال کرده ایم و تنها منتظر تامین ابلاغ اعتبار از سوی نهاد ریاست جمهوری هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: مسئولان نهاد ریاست جمهوری قول داده اند که اعتبار توزیع شیر در مدارس را تامین کنند تا هرچه سریعتر طرح را آغاز کنیم.

یزدیخواه با تاکید بر اینکه خانواده های تهرانی مطمئن باشند که امسال نیز همچون سنوات قبل شیر در مدارس تهران توزیع می شود گفت: آموزش و پرورش شهر تهران مکلف به توزیع شیر در مدارس است.

پیش از این علی اکبر حامدی قائم مقام آموزش و پرورش شهر تهران درباره توزیع شیر در مدارس به خبرنگار مهر گفت: هنوز هیچ خبری از اعتبار بخشی در این حوزه نیست و امسال توزیع شیر در مدارس تهران نخواهیم داشت.

البته در همین رابطه مسئولان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کردند علی اکبر حامدی از روز گذشته ( سه شنبه ) جای خود را در سمت قائم مقامی به فرد دیگری داده است.