به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از نصب دو تا سه آنتن جدید در هر شهر شهرستان ری تا نیمه بهمن خبر داد و وعده داد مشکل آنتن‌دهی موبایل بهبود یابد.

سلیمان‌پور در ادامه با اشاره به نارضایتی مردم از پوشش شبکه‌های تلفن همراه گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد با مدیران وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطات و اجرای اقداماتی مانند بازبینی دکل‌ها و تعویض یوپی‌اس‌ها، مشکل به صورت کامل حل نشده است و شکایات ادامه دارد.

وی افزود: برای رفع کامل مشکلات نیاز به توسعه زیرساخت‌های مخابراتی داریم و امروز تصمیم گرفته شد که در هر یک از شهرهای تابعه شهرستان ری حداقل دو تا سه آنتن جدید نصب شود، زمین‌های مورد نیاز در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد، موانع قانونی برطرف و قراردادهای حقوقی منعقد خواهد شد تا حداکثر تا نیمه اول بهمن‌ماه پروژه عملیاتی شود.

فرماندار ری با تأکید بر ضعف آنتن‌دهی در روستاهای منطقه اعلام کرد: با توجه به مشکلات گسترده در روستاها، جلسه دیگری ظرف ۱۰ روز آینده برگزار خواهد شد تا راهکارهای لازم برای رفع محدودیت‌های ارتباطی در این مناطق اتخاذ شود.

سلیمان‌پور در پایان تصریح کرد: وظیفه ما و همه دستگاه‌های حاضر این است که مردم به‌طور ملموس بهبود کیفیت خدمات ارتباطی را احساس کنند و امیدواریم این جلسات نهایتاً منجر به حل کامل مشکلات شود.