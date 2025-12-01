  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

بناهای تاریخی منطقه کجور مرمت می‌شوند

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: دو میلیارد تومان برای مرمت بناهای تاریخی منطقه کجور تخصیص داده می‌شود.

حسین ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست ویژه‌ای با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی افزود: در این جلسه برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای بخش گردشگری نوشهر و منطقه کجور بررسی شد و تمرکز ویژه بر فرودگاه، حریم راه‌ها، بافت گردشگری و تفرجگاه‌ها بود.

وی گفت: سه مصوبه مالی مهم در این نشست تصویب شد. اولین مصوبه اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای ساماندهی و بهسازی سواحل نوشهر بود.

ایزدی تصریح کرد: دومین مصوبه تخصیص ۲ میلیارد تومان برای مرمت بناهای تاریخی منطقه کجور و سومین مصوبه، اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان برای ایجاد پایگاه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی در کجور بود.

ایزدی تأکید کرد: با اجرای این مصوبات، زیرساخت‌های گردشگری نوشهر و کجور تقویت شده و روند حفاظت از آثار تاریخی این منطقه شتاب خواهد گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی مازندران اقزود: این اقدام می‌تواند جهش قابل توجهی در رونق اقتصادی و فرهنگی شهرستان نوشهر ایجاد کند و نشان‌دهنده توجه ویژه مسئولان به توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی است.

