حسین ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست ویژهای با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی افزود: در این جلسه برنامههای حمایتی و توسعهای بخش گردشگری نوشهر و منطقه کجور بررسی شد و تمرکز ویژه بر فرودگاه، حریم راهها، بافت گردشگری و تفرجگاهها بود.
وی گفت: سه مصوبه مالی مهم در این نشست تصویب شد. اولین مصوبه اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای ساماندهی و بهسازی سواحل نوشهر بود.
ایزدی تصریح کرد: دومین مصوبه تخصیص ۲ میلیارد تومان برای مرمت بناهای تاریخی منطقه کجور و سومین مصوبه، اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان برای ایجاد پایگاه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی در کجور بود.
ایزدی تأکید کرد: با اجرای این مصوبات، زیرساختهای گردشگری نوشهر و کجور تقویت شده و روند حفاظت از آثار تاریخی این منطقه شتاب خواهد گرفت.
مدیر کل میراث فرهنگی مازندران اقزود: این اقدام میتواند جهش قابل توجهی در رونق اقتصادی و فرهنگی شهرستان نوشهر ایجاد کند و نشاندهنده توجه ویژه مسئولان به توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی است.
