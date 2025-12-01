حسین ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست ویژه‌ای با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی افزود: در این جلسه برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ای بخش گردشگری نوشهر و منطقه کجور بررسی شد و تمرکز ویژه بر فرودگاه، حریم راه‌ها، بافت گردشگری و تفرجگاه‌ها بود.

وی گفت: سه مصوبه مالی مهم در این نشست تصویب شد. اولین مصوبه اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای ساماندهی و بهسازی سواحل نوشهر بود.

ایزدی تصریح کرد: دومین مصوبه تخصیص ۲ میلیارد تومان برای مرمت بناهای تاریخی منطقه کجور و سومین مصوبه، اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان برای ایجاد پایگاه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی در کجور بود.

ایزدی تأکید کرد: با اجرای این مصوبات، زیرساخت‌های گردشگری نوشهر و کجور تقویت شده و روند حفاظت از آثار تاریخی این منطقه شتاب خواهد گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی مازندران اقزود: این اقدام می‌تواند جهش قابل توجهی در رونق اقتصادی و فرهنگی شهرستان نوشهر ایجاد کند و نشان‌دهنده توجه ویژه مسئولان به توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی است.