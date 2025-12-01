به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران در چندین شهرستان استان تهران از جمله تهران، شهرقدس و ورامین آغاز شده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه و مشاهدات میدانی، این بارش‌ها در حال حاضر ضعیف و پراکنده است.

کارشناسان هواشناسی پیش‌تر احتمال ورود سامانه‌های ضعیف بارشی به استان تهران در روزهای میانی هفته را مطرح کرده بودند.

انتظار می‌رود این الگوی بارشی پراکنده ممکن است در طول امروز در نواحی مختلف استان تداوم داشته باشد.

این بارش‌های هرچند پراکنده، می‌توانند در کاهش موقت غلظت آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوا در مناطق تحت تأثیر مؤثر باشند.

این موضوع به ویژه با توجه به تداوم هوای ناسالم در کلانشهر تهران در روزهای گذشته حائز اهمیت است.