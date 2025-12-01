به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اشرفی پیش ازظهر امروز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد اظهار کرد: هفته پژوهشی فرصتی است تا به کارنامه پژوهشی دانشگاه و همکاران بنگریم و شرایط را آنالیز کنیم.

مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: دانشگاه در زمینه پژوهشی با فراز و نشیب‌هایی مواجه است اما از سال ۹۳ به بعد، خصوصاً در سال‌های اخیر روند روبه پیشرفتی داشته است.

وی شاخص رشد دانشگاه را معیار خوبی از اعتبار برون داده‌های سطح بین المللی برشمرد و افزود: در این بخش روند رو به رشدی داشته ایم و بر اساس گزارش پایگاه رسمی، شاخص دانشگاه در سال جاری به ۱۱۱ رسیده است.

مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: به عنوان زیرمجموعه پژوهش و فناوری، برنامه‌هایی در هفته پژوهش خواهیم داشت تا فعالیت‌ها را جهت دهی و به سمت رشد بیشتر هدایت کنیم.

اشرفی ابلاغ آئین نامه جامع گرنت را یکی از اقدامات خوب با دید کلی و ملی خواند و ادامه داد: با توجه به اینکه اقتضائات منطقه‌ای در آن دیده نشده به دانشگاه‌ها اجازه داده شده شیوه نامه‌هایی بنویسند و سیاست‌های خود را تبیین کنند که در دانشگاه شهید چمران اهواز پس از ساعت‌ها بحث و بررسی تخصصی، این کار انجام شده و به مرحله نهایی تصویب رسیده است، امیدواریم سال آینده اجرایی شود.

وی با تاکید بر اینکه پایان نامه‌های تسهیلات تکمیلی دانشگاه در وضعیت خوبی قرار دارند، تصریح کرد: پیش بینی شده که تا پایان سال یک هزار پایان نامه دفاع شده در این زمینه خواهیم داشت.

مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد: انتشارات دانشگاه نیز به لحاظ تعداد آثاری که توسط اعضای هیئت علمی تولید و چاپ می‌کنند از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است. از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۵ کتاب به مرحله انتشار رسیده است.

اشرفی گفت: همچنین مجلات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بین دانشگاه‌های جامع کشور از سطح بسیار خوبی برخوردار است و در حال حاضر حدود ۳۰ نشریه علمی تخصصی فعال هستند.