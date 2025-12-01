  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

هاشمی: ۵۵ هزار زنجانی از آموزش‌های رایگان هلال‌ احمر بهره‌مند شدند

زنجان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۵۵ هزار و ۷۲ نفر در استان از ابتدای سال جاری تاکنون از آموزش‌های رایگان هلال احمر در راستای تحقق شعار «هر خانواده یک امدادگر» بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی روز دوشنبه در گردهمایی آموزشی آمادگی و اقدامات ایمنی ضروری، افزود: امروزه آموزش کمک‌های اولیه، یکی از مهمترین و اصلی‌ترین آموزش‌های جمعیت هلال احمر به شمار می‌رود چون می‌توان با فراگرفتن این آموزش‌ها، جان انسان‌ها را نجات داد و با توسعه و گسترش فعالیت‌های آموزشی برای علاقه‌مندان شعار «هر خانه یک امدادگر» را محقق کرد.

وی با اشاره به بهره گیری ۵۵ هزار و ۷۲ نفر در سطح استان از آموزش‌های هلال احمر، گفت: این آموزش‌ها در قالب ۲ هزار و ۱۳۰ دوره طی هشت ماه برگزار شد.

هاشمی تاکید کرد: این دوره‌ها مربوط به آموزش همگانی آمادگی در برابر مخاطرات، کمک‌های اولیه ۲۲ ساعته، آموزش همگانی خانه‌های هلال، پایه داوطلبی، مهارت‌های اولیه در شرایط اضطراری، نیروهای مسلح و آموزش دوره‌های تخصصی و مبتنی بر نیاز بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: آموزش‌های بیان شده در سطح شهرها و روستاها، برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان شرکت‌ها، واحدها و کارخانه‌های تولیدی و صنعتی، مراکز نظامی و انتظامی، مدارس، بوستان‌ها، محلات، مساجد، اعضای خانه‌های هلال، پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و اعضای هلال احمر ارائه شده است.

وی تصریح کرد: همچنین گواهینامه معتبر برای فراگیران پس از گذراندن دوره‌های مقدماتی و تخصصی صادر می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به شعب هلال احمر در شهرستان‌ها و خانه‌های هلال در سطح شهرها و روستاها از این دوره‌های آموزشی بهره مند شوند.

