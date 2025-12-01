به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی روز دوشنبه در گردهمایی آموزشی آمادگی و اقدامات ایمنی ضروری، افزود: امروزه آموزش کمک‌های اولیه، یکی از مهمترین و اصلی‌ترین آموزش‌های جمعیت هلال احمر به شمار می‌رود چون می‌توان با فراگرفتن این آموزش‌ها، جان انسان‌ها را نجات داد و با توسعه و گسترش فعالیت‌های آموزشی برای علاقه‌مندان شعار «هر خانه یک امدادگر» را محقق کرد.

وی با اشاره به بهره گیری ۵۵ هزار و ۷۲ نفر در سطح استان از آموزش‌های هلال احمر، گفت: این آموزش‌ها در قالب ۲ هزار و ۱۳۰ دوره طی هشت ماه برگزار شد.

هاشمی تاکید کرد: این دوره‌ها مربوط به آموزش همگانی آمادگی در برابر مخاطرات، کمک‌های اولیه ۲۲ ساعته، آموزش همگانی خانه‌های هلال، پایه داوطلبی، مهارت‌های اولیه در شرایط اضطراری، نیروهای مسلح و آموزش دوره‌های تخصصی و مبتنی بر نیاز بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: آموزش‌های بیان شده در سطح شهرها و روستاها، برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان شرکت‌ها، واحدها و کارخانه‌های تولیدی و صنعتی، مراکز نظامی و انتظامی، مدارس، بوستان‌ها، محلات، مساجد، اعضای خانه‌های هلال، پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و اعضای هلال احمر ارائه شده است.

وی تصریح کرد: همچنین گواهینامه معتبر برای فراگیران پس از گذراندن دوره‌های مقدماتی و تخصصی صادر می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به شعب هلال احمر در شهرستان‌ها و خانه‌های هلال در سطح شهرها و روستاها از این دوره‌های آموزشی بهره مند شوند.