بازار خودروی بندرعباس در بندِ رکود؛ تورم توان خریداران را گرفته است

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها، علی ستاری: یکی از بازارهایی که همواره مورد انتقاد مردم بوده است و دولت‌های مختلف، قول ساماندهی آن را داده‌اند و برای مطلوب شدن وضعیت آن تلاش کرده‌اند، بازار خودرو بوده است؛ بازاری که نه تنها مشکلات موجود در آن حل نشد بلکه امروزه واقعاً دست نیافتنی تر شده است و تصمیمات جدید دولت در رابطه با سهمیه سوخت خودروهای نوشماره نگرانی مردم و خریداران خودرو را بیشتر کرده است.

بازار خودرو در هرمزگان البته در انتظار خبرهای جدیدی است؛ خبرهایی که شاید نتواند به وضعیت این بازار سامان دهد اما به هر صورت فصل جدیدی را پیش روی بازار خودروی استان باز خواهد کرد.

چند ماهی است که خبر آزاد شدن تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح استان هرمزگان مخابره شده است؛ اما هنوز آئین نامه اجرایی آن تدوین نشده است تا بلکه وضعیت بازار خودرو نیز سامان بگیرد.

طبق بررسی‌های انجام شده، بازار خودرو در بندرعباس این روزها حال و روز خوشی ندارد؛ رکود سنگین معاملات، افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها و فشار تورمی بر قدرت خرید مردم، مجموعه‌ای از چالش‌هایی را رقم زده که فعالان این حوزه را با روزهای سختی مواجه کرده است.

نوسانات شدید نرخ ارز و رشد هزینه‌های واردات قطعات، در کنار تورم انتظاری، نه‌تنها مسیر معاملات خودرو را مختل کرده بلکه برخی نمایشگاه‌ها را تا مرز تعطیلی کشانده است.

جالب است بدانید روزگاری شهر بندرعباس بازار سیاه پر رونق خودرویی داشت و مردم در کنار خیابان خودرو معامله می‌کردند اما امروز مراکز رسمی خرید و فروش نیز رمقی در بازار ندارند و قیمت‌ها به حدی نجومی شده است که کسی به خرید خودرو فکر هم نمی‌کند.

شرایط جامعه به سمتی رفته است که مردم باید داشته‌هایشان را دودستی بچسبند تا کلاه‌شان را باد نبرد.

برای اینکه بیشتر و دقیق‌تر با وضعیت بازار خودروی هرمزگان مطلع شویم و تحلیل دقیق‌تری از اوضاع بازار به دست بیاوریم به سراغ با فریدون شایانفر رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل و پارکینگ‌داران بندرعباس رفتیم.

بازار خودرو در رکود نسبی قرار دارد

فریدون شایانفر، در ترسیم تصویری کلی از وضعیت فعلی بازار خودرو در بندرعباس اظهار کرد: بازار خودرو در بندرعباس، مانند بسیاری از نقاط کشور، در شرایط رکود نسبی به‌سر می‌برد.

وی در پاسخ به چرایی این رکود گفت: نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های واردات قطعات و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که معاملات خودرو به‌شدت کاهش پیدا کند.

نمایشگاه‌ها در آستانه تعطیلی و ورشکستگی

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل و پارکینگ‌داران بندرعباس عنوان کرد: وضعیت ترسیم شده باعث شده است که بسیاری از نمایشگاه‌داران با کاهش چشمگیر فروش مواجه شده‌اند و برخی حتی مجبور به تعطیلی کسب‌وکار خود شده‌اند.

شایانفر در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که تورم چه تأثیری بر قیمت و معاملات خودرو گذاشته است؟؛ گفت: تورم به‌طور مستقیم باعث افزایش قیمت خودرو شده است؛ البته این افزایش قیمت فقط شامل خودروهای وارداتی نیست بلکه شامل خودروهای داخلی نیز شده است و در هر دو سطح خرید و فروش با کاهش روبرو شده است.

نگاه به خودرو به عنوان کالاهای سرمایه‌ای نوسان کاذب قیمتی ایجاد کرده است

وی به بُعد دیگری از بازار هم که منجر به نوسانات بیشتر قیمتی شده است و مزید بر علت رکود نیز هست اشاره کرد و بیان کرد: از سوی دیگر، تورم باعث شده مردم برای حفظ ارزش پول خود به خرید خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه کنند، که این موضوع خود به افزایش تقاضای کاذب و نوسان بیشتر قیمت‌ها دامن زده است؛ در حالی که نباید چنین نگاهی در بازار حاکم باشد.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل و پارکینگ‌داران بندرعباس در تشریح تأثیر وضعیت فوق الذکر بر صنف نمایشگاه‌داران و پارکینگ‌داران گفت: نمایشگاه‌داران با کاهش فروش و افزایش هزینه‌های جاری مواجه هستند و در مجموع، صنف ما در شرایط سختی قرار دارد و نیازمند حمایت‌های فوری است.

ثبات مهم‌ترین نیاز بازار

شایانفر در تبیین راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت بازار خودرو، ثبات اقتصادی را مهم‌ترین عامل برای کمک به بازار خودرو دانست و اظهار کرد: مهم‌ترین نیاز بازار، ثبات در نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی است. بدون این ثبات، هیچ برنامه‌ریزی بلندمدتی ممکن نیست و هیچکس در چنین شرایطی نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی بر لزوم شفاف‌سازی قیمت‌ها تأکید کرد و افزود: ایجاد سامانه‌های شفاف برای قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند از سوداگری و قیمت‌سازی جلوگیری کند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل و پارکینگ‌داران بندرعباس، تسهیلات بانکی را یکی از راه‌های حمایت از بازار خودرو معرفی کرد و ادامه داد: ارائه تسهیلات خرید خودرو با نرخ بهره مناسب می‌تواند به تحریک تقاضای واقعی کمک کند؛ قاعدتاً کم پیش می‌آید خریدار غیر واقعی از این روش به سمت بازار سوق پیدا کند، ضمن اینکه تسهیلات می‌تواند به کسانی که توان خرید خودرو را ندارند کمک کند.

شایانفر همچنین تاکید کرد: کاهش مالیات‌ها، ارائه تسهیلات صنفی و حمایت‌های بیمه‌ای می‌تواند به بقای نمایشگاه‌داران و پارکینگ‌داران کمک کند.

وی در سخن پایانی اش خطاب به مسئولان گفت: از مسئولان می‌خواهیم که با نگاه کارشناسی و واقع‌بینانه به مشکلات بازار خودرو رسیدگی کنند و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کنند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل و پارکینگ‌داران بندرعباس خطاب به مردم نیز گفت: به مردم نیز توصیه می‌کنم در خرید و فروش خودرو، از منابع معتبر استفاده کنند و از دامن زدن به فضای روانی بازار خودداری کنند.