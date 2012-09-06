فروش خودرو توسط نمایندگی ها در مشهد موجب رکود بازار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل مشهد گفت: فروش خودرو توسط نمایندگی ها، رکودی نسبی را بر بازر حاکم کرده است.

حمیدرضا حیدری اظهار داشت: واگذاری خودروهای صفر با شرایط مناسب اقساط، لیزینگ و غیره با پول نقد اولیه اندک توسط نمایندگی های فروش خودرو موجب کم رنگ شدن استقبال مردم به خرید خودرو از نمایشگاه های اتومبیل شده است.

حیدری ادامه داد: وقتی کارخانه های تولیدکننده با ارائه تسهیلات به متقاضیان شرایط را برای خرید خودرو صفر با قیمت پایین تر به وجود آورده اند، مردم دیگر برای خرید خودروهای دست دوم از نمایشگاه رغبتی ندارند که این امر موجب کساد شدن بازار نمایشگاه داران شده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل مشهد بیان کرد: رکود حاکم بر بازار تاکنون موجب تعطیل شدن حدود 30 درصد از واحدهای صنفی شده که این مشکل باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا اعضای این صنف بیش از این متضرر نشوند.

قیمت لوازم خانگی در بازار مشهد باید کنترل شود

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد خواستار کنترل قیمت لوازم خانگی و نظارت بر روند رو به رشد آن شد.

مجید کسائیان اظهار داشت: بازار لوازم خانگی در هفته گذشته با افزایش 8 تا 12 درصدی قیمت ها مواجه بوده که در این رابطه سازمان حمایت از مصرف کننده و مسئولین ذیربط باید بر این نرخ افزایشی نظارت داشته باشند.

کسائیان با اشاره به رشد بی رویه و غیرمنطقی قیمت ها گفت: از ابتدای سال تا کنون لوازم خانگی داخلی 25 درصد و انواع لوازم خانگی خارجی 40 درصد افزایش قیمت داشته اند که تنها 20 درصد آن منطقی و بقیه غیرقابل قبول بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از فروشندگان گفت: اداره مالیات با احتساب سود قانونی 10 درصد برای کالاهای زیر 100 هزار تومان و 7 درصد برای اجناس بالای 100 هزار تومان از واحدهای صنفی مالیات می گیرد، این در حالیست که برخی واحدها به دلیل اشباع بودن بازار، اجناس خود را با 2 تا 3 درصد سود می فروشند اما همان مالیات را می پردازند.