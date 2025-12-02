علی‌ضامن صالحی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آنفلوانزا یک بیماری تنفسی ویروسی است که خصوصاً در فصل‌های سرد سال مانند پاییز و زمستان کودکان را مبتلا می‌کند.

وی تصریح کرد: شایع‌ترین علامتی که آنفولانزای فعلی در کودکان ایجاد می‌کند، تب بالا است و در ادامه کودک علائم تنفسی مانند سرفه‌های مستمر و حتی سرفه‌های خروسکی یا کروپی، خس خس سینه، اشک‌ریزش، آب‌ریزش از بینی را نشان خواهد داد.

این متخصص اطفال در شهرکرد بیان داشت: به والدین توصیه می‌شود تا جایی که امکان دارد از ابتلای کودکان به این ویروس جلوگیری کنند.

صالحی‌فرد تاکید کرد: والدین از حضور دانش‌آموزان مبتلا به آنفولانزا در مدارس جلوگیری کنند و فرزندانشان را به‌منظور جلوگیری از انتقال این ویروس در خانه نگه دارند.

وی ادامه داد: مردم برای حضور در مراکز و اماکن شلوغ از ماسک استفاده کنند، فاصله‌گذاری رعایت شود و شستشوی دست‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این متخصص اطفال در شهرکرد عنوان داشت: مردم در صورت ابتلاء به آنفولانزا از مصرف آنتی‌بیوتیک جدا خودداری کنند و اگر کودک تب بالا دارد به پزشک مراجعه کرده و دستورات پزشک را در خصوص مصرف دارو مورد توجه قرار دهند.