۶۶ هزار تن گندم کیفی وارد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رمضان‌پور، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان از پهلوگیری موفق یک فروند کشتی اقیانوس‌پیمای حامل ۶۶ هزار تُن گندم کیفی در بندر استراتژیک آن استان با وجود دریای طوفانی، خبر داد و اعلام کرد: این کشتی با وجود شرایط ناپایدار جوّی در اسکله بندر شهید رجایی پهلوگیری و عملیات تخلیه و بارگیری محموله‌های آن آغاز شد.

وی با اعلام اینکه محموله کشتی یاد شده از مجموع خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران برای افزایش ذخایر استراتژیک کشور است، خاطرنشان کرد: عوامل اجرایی بندری آن اداره کل با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط این کشتی حامل گندم را در شرایط ناپایدار جوّی، در اسکله بندر شهید رجایی پهلو دادند.

مدیرکل غله استان هرمزگان عنوان کرد: با تخلیه و بارگیری محموله‌های این کشتی و انتقال آن به مراکز ذخیره‌سازی، میزان موجودی کالاهای اساسی کشور افزایش می‌یابد و با توجه به کیفیت بالای محموله‌ها، گندم کِیفی برای تولید آرد به کارخانجات ارسال خواهد شد.