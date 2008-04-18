تاکید بر حفظ تمامی تشکلهای دانشجویی / نتیجه یک نظرسنجی از دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر خرمشاد روز گذشته در جمع تشکلهای دانشجویی، کانونهای فرهنگی و انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه قم با بیان این مطلب افزود: برخی تشکلهای دانشجویی در گذشته حیات خود را در رادیکالیسم می دانستند اما در دوره فعلی ضمن تاکید بر حفظ تشکلها خواستار حذف رادیکالیسم شدیم.

وی به فضای مساعد برای تشکلهای دانشجویی در دانشگاهها اشاره کرد و به ذکر مثالی پرداخت و گفت: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران تندترین بحثها را با مجوز برگزار کرده اند که این حاکی از تاکید وزارت علوم بر تکثر اندیشه ها و احترام به شعور دانشجویی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم که از آسیب شناسی فعالیتهای سیاسی دانشجویان در شهریور ماه در دانشگاه تهران خبر داد، افزود: انجمنهای اسلامی دانشجویان خودشان چند پاره و دچار انشعاب شدند و خود را به مستقل و علامه و شیراز تقسیم بندی کردند.

خرمشاد در پاسخ به سوال دانشجویان در خصوص تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی گفت: اعضای شوراهای صنفی در خیلی از دانشگاهها با روسای دانشگاهها مشکل دارند و از طرفی نیز شورای صنفی تازه متولد شده است البته شورای صنفی باید در هر دانشگاه تقویت شود و سپس به سمت اتحادیه شدن بروند.

وی افزود: وزارت علوم در راستای کمک به رشد شوراهای صنفی 3 کتاب در مورد این فعالیتها ارائه کرده است.

معاون فرهنگ و اجتماعی وزیر علوم با بیان نتیجه یک نظرسنجی در میان دانشجویان گفت: جمع بندی نظرسنجی بر این شد که یکی از پر استقبال ترین و بهترین فضاها و فعالیتهای دانشجویی اردوهای دانشجویی هستند اما بودجه ای که برای اردوها در سال گذشته پیش بینی شده بود به مشکل برخورد که تلاش می شود در سال جاری محقق شود.

محمد باقر خرمشاد با بیان اینکه غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان وظیفه وزارت علوم است، گفت: خانه فرهنگ 15 دانشگاه راه اندازی شده و در 15 دانشگاه دیگر کشور نیز در سال جاری خانه فرهنگ راه اندازی می شود. همچنین 60 خوابگاه در سال جاری در دانشگاههای کشور احداث می شود که در کنار هر کدام از آنها یک خانه فرهنگ نقلی نیز راه اندازی خواهد شد.

خرمشاد بودجه فرهنگی آموزش عالی را ضعیف تر از هر حوزه دیگری دانست و گفت: در قالب جلب همکاریهای سایر دستگاهها سعی در جبران کمبودها وجود دارد که در همین راستا کمک 400 میلیون تومانی وزارت ارشاد برای تجهیز کتاب خانه‌های فرهنگ و همچنین حمایتهایی در راستای راه اندازی کلوپ در خانه های فرهنگ به تعداد خوابگاههای کل کشور در دست اقدام است.