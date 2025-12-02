بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بارندگی‌های لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا کنون، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد هفت میلی‌متر، در کوهدشت ۰.۸ میلی‌متر، الیگودرز ۲.۱ میلی‌متر، پلدختر ۰.۴ میلی‌متر، دورود ۲.۱ میلی‌متر و الشتر ۰.۱ میلی‌متر بوده است.

وی همچنین میزان بارندگی‌های نورآباد را ۰.۱ میلی‌متر، ازنا ۴.۳ میلی‌متر، رومشکان ۱.۱ میلی‌متر، سراب دوره ۲.۱ میلی‌متر، معمولان ۳.۵ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۶.۵ میلی‌متر، «سیلاخور» ۰.۲ میلی‌متر، سپیددشت ۵.۱ میلی‌متر، «ریمله» ۳.۱ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۱۶.۷ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارش‌ها در قالب سامانه بارشی اخیر تا کنون را ۳.۲ میلی‌متر عنوان کرد.