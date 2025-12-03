به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست شورای هماهنگی و برنامهریزی کانونهای فرهنگی تربیتی و اردوگاههای دانشآموزی لرستان، بر ضرورت احیا، استانداردسازی و ساماندهی مجموعههای پرورشی استان تأکید شد.
وی با اشاره به اینکه یکروزه نمیتوان انتظار تحول کامل داشت، گفت: ایجاد کانونها و اردوگاهها برگرفته از اندیشههای ناب و هدفمند بوده و نباید اجازه داد این ظرفیتها رها شوند.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با بیان اینکه روند احیای این مراکز آغاز شده است، افزود: این مسیر باید باقدرت، تداوم و مبتنی بر نظام استانداردسازی و تخصصی ادامه پیدا کند.
سهرابی همچنین از وجود ۳۱ کانون فرهنگی تربیتی در استان خبر داد و خواستار شناسنامهدار شدن تمامی این مراکز و دستیابی حداقلی آنها به استانداردهای لازم شد.
وی از انجام برنامهریزیهای لازم برای ایجاد موزه فرهنگیان نیز خبر داد و تصریح کرد: برای راهاندازی این موزه عزم جدی وجود دارد.
نظر شما