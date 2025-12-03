به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی جشن‌های شب چله در استان با استقبال از برگزاری برنامه‌های متنوع شب یلدا در استان اظهار کرد: وجهه مردمی این جشن‌ها باید به‌عنوان یک اصل اساسی حفظ شود و تمامی برنامه‌ها با فرهنگ، آداب و رسوم اصیل کردستان هماهنگ باشد.

وی افزود: ضروری است در برگزاری این آئین‌های زمستانی از هرگونه ناهنجاری اجتماعی و رفتار مغایر با عرف و سنت‌های دیرینه مردم استان جلوگیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به تنوع فرهنگی در مناطق مختلف استان افزود: جشن‌های یلدایی امسال باید با مشارکت گسترده مردمی و با بازتاب فرهنگ و رسوم همه شهرستان‌ها برگزار شود تا هویت فرهنگی کردستان بیش از پیش برجسته گردد.

ورمقانی همچنین به برگزاری مسابقه تخته‌نرد در حاشیه این جشن‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به نادرستی شایعه ثبت این هنر به نام اصفهان، اجرای چنین مسابقاتی می‌تواند زمینه‌ای برای ثبت این محصول هنری ارزشمند به نام کردستان فراهم کند.

گفتنی است؛ جشن‌های شب چله (یلدا) در کردستان از ۲۰ تا ۲۹ آذرماه برگزار خواهد شد و برگزاری مسابقات تخته‌نرد، آشپزی، بازی‌های بومی‌محلی و سفره یلدایی از جمله برنامه‌های جانبی پیش‌بینی‌شده برای این مراسم است.