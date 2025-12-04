دستگیری سارقان زورگیر تلفن همراه در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام عبدی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران کردستان گفت: پس از اعلام گزارش وقوع یک فقره زورگیری تلفن همراه از یک دانشجو در شهر سنندج، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به آثار مخرب این‌گونه جرایم بر امنیت روانی شهروندان، تیمی از مأموران مجرب پلیس آگاهی و انتظامی شهرستان وارد عمل شدند و با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند هویت دو سارق را شناسایی و آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان با بیان اینکه متهمان پس از اعتراف به سرقت، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، تصریح کرد: صیانت از امنیت عمومی و به‌ویژه امنیت قشر دانشجو از خطوط قرمز پلیس است و با هرگونه اخلال در امنیت شهروندان قاطعانه برخورد خواهد شد.