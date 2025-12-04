  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

دستگیری سارقان زورگیر تلفن همراه در سنندج

سنندج - رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از شناسایی و دستگیری دو سارق خشن خبر داد که با سلاح سرد اقدام به زورگیری تلفن همراه یک دانشجو در سنندج کرده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام عبدی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران کردستان گفت: پس از اعلام گزارش وقوع یک فقره زورگیری تلفن همراه از یک دانشجو در شهر سنندج، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به آثار مخرب این‌گونه جرایم بر امنیت روانی شهروندان، تیمی از مأموران مجرب پلیس آگاهی و انتظامی شهرستان وارد عمل شدند و با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند هویت دو سارق را شناسایی و آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان با بیان اینکه متهمان پس از اعتراف به سرقت، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، تصریح کرد: صیانت از امنیت عمومی و به‌ویژه امنیت قشر دانشجو از خطوط قرمز پلیس است و با هرگونه اخلال در امنیت شهروندان قاطعانه برخورد خواهد شد.

