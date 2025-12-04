به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علی قاضیعسکر، ظهر پنجشنبه اجلاسیه اعتاب مقدس ایران که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با اشاره به نقش حیاتی آستانهای مقدس در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: اعتاب دارای ظرفیت بالایی برای اثرگذاری در این حوزه هستند، اما هنوز میزان دقیق نقش آنها در کاهش آسیبهای اجتماعی مشخص نشده است.
وی افزود: اطراف بقاع متبرکه با آسیبهای اجتماعی جدی مواجه است و ضرورت دارد سازمان پدافند غیرعامل برنامهریزی و تدابیر ویژهای اتخاذ کند.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با بیان اینکه اعتاب با وجود ظرفیتهای عظیم نباید در حاشیه بمانند، افزود: در نظام حکمرانی کشور باید جایگاه دقیق آستانها مشخص شود تا بتوانند نقش مؤثر خود را در جامعه ایفا کنند.
وی گفت: اعتاب علاوه بر مسائل داخلی، رسالت آگاهیبخشی نسبت به تحولات جهان اسلام و منطقه را نیز بر عهده دارند و باید پیشرو و تحلیلگر باشند.
حجتالاسلام قاضیعسکر با اشاره به ضرورت آیندهپژوهی در آستانها اظهار داشت: باید برای رشد جمعیت زائران و مدیریت حضور آنان برنامهریزی شود و با نگاه علمی و نوآورانه ظرفیتها را چند برابر کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون فرصت بینظیری برای تبلیغ دین اسلام فراهم شده است و روشهای سنتی گذشته دیگر کفایت نمیکند، چرا که وهابیت سابقه هجمه ندارد و لیبرالیسم غربی رسوا شده است.
وی به اهمیت نقش دولت در حمایت از زیرساختها اشاره کرد و افزود: توقع ما از دولت در امور جاری و فرهنگی حرمها نیست، اما تسهیل امر زیارت ضروری است که بعنوان مثال، در مناسبتها جمعیت زیادی به آستان حضرت عبدالعظیم (ع) مراجعه میکنند و نبود زیرساختهایی مانند پارکینگ موجب آزار زائران میشود که ساخت این امکانات برعهده دستگاههای دولتی است.
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به اهمیت آموزش و بهرهگیری از فناوریهای نوین در آستانها نیز اشاره کرد و افزود: باید مشخص شود چگونه میتوان از هوش مصنوعی در مدیریت و فعالیتهای آستانها استفاده کرد و تجربه مشترکی برای همه اعتاب تدوین شود، همچنین تبلیغات ضد زیارت در فضای مجازی باید رصد و با زبان هنر و شیوه پرسشوپاسخ پاسخ داده شود.
وی در ادامه تأکید کرد: تدوین متون آموزشی و خطابهای استاندارد، تهیه اشعار آئینی معتبر برای مادحین و آموزش کارکنان آستانها از ضرورتهای برنامهریزی جدی است.
وی گفت: این اقدامات باید مانند دوران شهید باهنر با جدیت دنبال شود تا نسلهای آینده از ظرفیتهای آستانهای مقدسه بهرهمند شوند.
حجتالاسلام قاضیعسکر در پایان افزود: آستانهای مقدس ایران اسلامی باید بهعنوان محور مقابله با آسیبهای اجتماعی، تهدیدات امنیتی و هجمههای فرهنگی فعال باشند و با برنامهریزی دقیق، نقشی مؤثر در پیشبرد اهداف دینی و اجتماعی کشور ایفا کنند.
قم- تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گفت: ساخت و ارتقای زیرساختهای زیارتی از جمله پارکینگ و امکانات رفاهی، وظیفه دستگاههای دولتی برای حمایت از فعالیتهای آستانها و تسهیل زیارت است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علی قاضیعسکر، ظهر پنجشنبه اجلاسیه اعتاب مقدس ایران که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با اشاره به نقش حیاتی آستانهای مقدس در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: اعتاب دارای ظرفیت بالایی برای اثرگذاری در این حوزه هستند، اما هنوز میزان دقیق نقش آنها در کاهش آسیبهای اجتماعی مشخص نشده است.
نظر شما