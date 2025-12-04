آخرین وضعیت مصدومان انفجار در واحد مسکونی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیونی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این حادثه گفت: با وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در یکی از واحدهای مسکونی منطقه بهمنی (دوّاس) شهر بوشهر، و پس از تماس اولیه با مرکز پیام اورژانس، و با هماهنگی «مرکز هدایت اقدامات درمانی»، تیمهای عملیاتی و گروههای ارزیابی سریع اورژانس ۱۱۵ بلافاصله وارد صحنه شدند.
رئیس اورژانس استان بوشهر گفت: همزمان و با حضور تیمهای تخصصی، عملیات آواربرداری نیز با تلاش نیروهای هلالاحمر و آتشنشانی انجام گرفت.
وی افزود: در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند که پس خارجسازی از محل و انجام اقدامات حیاتی اولیه درمانی، سه مصدوم به بیمارستان سلمان فارسی و سه نفر دیگر به بیمارستان شهدای خلیجفارس بوسیله سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بوشهر منتقل شدند، یک مصدوم نیز بهصورت حضوری به بیمارستان شهدا مراجعه کرده بود که با حال عمومی خوب ترخیص شد.
رئیس اورژانس بوشهر ادامه داد: از میان مصدومان انتقالیافته به بیمارستان سلمان فارسی، ۲ نفر جهت دریافت مراقبتهای بیشتر همچنان بستری هستند اما خوشبختانه حال عمومی آنها رضایتبخش است.
وی گفت: سایر مصدومان منتقلشده به بیمارستان شهدای خلیجفارس نیز پس از دریافت خدمات درمانی، با حال خوب ترخیص شدهاند.
