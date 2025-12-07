پزشکیان: توزیع بنزین با شرایط کنونی ضد عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در آئین بزرگداشت ۱۶ آذر روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: بهتر است وقتی که گفتگو می‌کنیم با مهربانی منطق دلیل و بدون تهمت زدن و محکومیت کسی باشد.

وی با بیان آیه‌ای از قرآن افزود: نباید کسی را مسخره کرد چه بسا آن فرد بهتر از ما باشد. نباید به یکدیگر طعنه و برچسب زد و اگر چنین کاری کردیم و توبه نکردیم ما ظالم هستیم. بر اساس سخنان حضرت علی علیه السلام باید خود را به خوبی بشناسیم و این بر طبق علوم مدیریت امروز آن است که چه کسی هستیم چه چیز داریم چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی را داریم.

رئیس جمهور با اشاره به انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، عنوان کرد: همه ما می‌دانیم که ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند لذا باید صادقانه با یکدیگر صحبت کنیم. حتی آن ۵۰ درصدی هم که در انتخابات شرکت کردند عده‌ای از آنها با اکراه در انتخابات حضور پیدا کردند. این روند پیام روشنی را به ما می‌دهد که اگر ایرانمان را می‌خواهیم و کشورمان را می‌خواهیم همه کسانی که آمدند و همه آنهایی که به هر دلیلی در انتخاب‌ها شرکت نکردند متعلق به ایران هستند و این همان است که مقام معظم رهبری فرمودند که همه پای ایران ایستادند.

وی خاطرنشان کرد: بهتر از دیگران را اجنبی و خود را خودی تلقی نکنیم. این اصل آن چیزی است که در حقیقت باید در آن خصوص صحبت کرد که هرکس که می‌تواند برای کشور کاری کند این گوی و میدان.

رئیس قوه اجرایی کشور خاطرنشان کرد: ما مشکل داریم و نمی‌گویم که این مشکل را من ایجاد کرده‌ام یا نکرده‌ام، هرچند من نیز در ایجاد این مشکلات مقصر بوده‌ام، زیرا من هم از ابتدای انقلاب در این جریانات بوده‌ام. چپ یا راست با تفاوت یا بی‌تفاوت در این جریانات بوده‌ایم و باید پاسخگو باشیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ناترازی‌های موجود در کشور اظهار کرد: ناترازی برق، آب، محیط‌زیست، پول و فرهنگی، چیزی نیست که به تازگی به وجود آمده باشد. اینکه میان سخن و عمل ما تفاوت وجود دارد و سخنی می‌گوئیم اما کار دیگری انجام می‌دهیم، نشان از ناترازی فرهنگی است که همچنان وجود دارد.

پزشکیان عنوان کرد: راه‌حل این‌ها همان وفاق و همدلی و پذیرش تفاوت‌ها است و نباید به یکدیگر برچسب بزنیم و بگوییم عده‌ای اجنبی هستند. بنده معتقدم آن‌هایی که در انتخابات شرکت نکردند، بد نبودند؛ آنان قطعاً حقی داشته‌اند و ما نتوانسته‌ایم به روشنی پاسخ آنان را بدهیم و اگر می‌خواهیم ایرانمان را حفظ کنیم باید پاسخ آنان را بدهیم.

پزشکیان با اشاره به دانشجویانی که قبل از سخنان رئیس جمهور در جایگاه قرار گرفته و سخن گفتند، گفت: من مطمئن هستم همه عزیزانی که پشت این تریبون آمدند و سخن گفتند، می‌خواهند وضعیت کشور و مملکت درست شود؛ البته هر کس از زاویه دید خود گفتگو کرد. من نیز باید تلاش کنم تا جایی که ممکن است و از دستم برمی‌آید بتوانم این دیدگاه‌های مختلف و متفاوت را اجرایی کنم. البته این کار به این سادگی نیست و به این سادگی این مشکلات قابل حل نیست.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور با اشاره به سخن دانشجویی که گفته بود مگر نگفتید بنزین را گران نمی‌کنید، پاسخ داد: من گفتم که عدالت را پیاده می‌کنیم. ما در حال حاضر سالانه چهار میلیارد دلار بنزین شصت‌هزار تومانی وارد می‌کنیم و ۱,۵۰۰ تومان آن را می‌فروشیم و اکثر کسانی که خودرو ندارند حتی نمی‌توانیم معیشتشان را درست کنیم و پولش را به آنان بدهیم و ارز ما نیز محدود است.

پزشکیان بیان کرد: همچنان باید ارز بدهیم و بنزین را اینگونه در داخل بفروشیم و در نهایت ارز نداشته باشیم تا کالاهای اساسی مردم را تأمین و پرداخت کنیم، لذا مردم دچار مشکل شوند؛ شما بگویید چه کنیم؟ اگر قرار است ارز داشته باشیم یا بنزینی را تهیه کنیم باید به همه بدهیم، زیرا همه کسانی که در این مملکت زندگی می‌کنند سهمی در این بیت‌المال دارند، نه آنکه هر کس که بیشتر مصرف می‌کند حق دارد و ما باید نیازهای آنان را تأمین کنیم.

وی افزود: بنده به رئیس مجلس گفتم که فعلاً کاری نکرده‌ایم؛ بنزین خودمان را ۵,۰۰۰ تومان کرده‌ایم یعنی بنزین مناطق آزاد و آنان که خودروهای خارجی وارد می‌کنند فقط کارت ۵۰۰۰ تومانی بگیرند.

پزشکیان گفت: ما در دولت گرفتار آن هستیم که ارز را به سختی به دست آوریم و وقتی می‌خواهیم معیشت مردم را تأمین کنیم نمی‌توانیم آن را انجام دهیم. حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پول می‌دهیم ولی هم‌اکنون صرفاً هشت میلیارد دلار تا پایان سال داریم.

وی ادامه داد: این در حالی است که می‌گوئیم باید مقاومت کنیم که البته باید مقاومت کنیم زیرا ما تسلیم نخواهیم شد و برای همه این مشکلات راه‌حل وجود دارد و راه حل‌ها از عالمان و دانشمندان و باتجربه‌ها عبور خواهد کرد لذا از آنان پیگیری خواهیم کرد. البته برای اینکه راه‌حل را بدانیم ابتدا باید بدانیم مشکل چیست و بعد به یک زبان و نگاه مشترک برسیم و سپس کمک کنیم این روند به پیش برود که البته ممکن است برای عده‌ای سخت باشد.

پزشکیان عنوان کرد: به رئیس مجلس گفتم بودجه سال آینده با بودجه امسال صرفاً دو درصد رشد کرده است، در صورتی که تورم ما حدود ۵۰ درصد است؛ لذا تا جایی که ممکن بوده است صرفه‌جویی کرده‌ایم و دولت از خودش شروع کرده است. سعی کردیم تا جایی که ممکن است هزینه‌ها را کاهش دهیم. هرچند عامل تورم دولت، بانک‌ها و مجلس است که خودم روزی نماینده مجلس بوده‌ام.

رئیس‌جمهور اظهار کرد مشخص است ما چقدر پول و اعتبار داریم اما توقع و انتظار بسیار زیاد داریم و در قوانین می‌نویسیم که باید اجرا شود اما این در حالیست که پول آن وجود ندارد؛ لذا مجبور می‌شوند که پول بدون پشتوانه چاپ کنند و این خود تورم ایجاد می‌کند؛ لذا وقتی تورم ایجاد شد فقرا، کارمندان و حقوق‌بگیران را تحت فشار قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: ۷۰۰۰ همت یعنی هفت میلیون میلیارد تومان پروژه‌های کلنگ‌خورده نصفه‌کاره روی زمین داریم؛ این در حالی است که مجدداً می‌خواهیم پروژه جدید تعریف کنیم و البته گفتیم که پروژه جدید را نمی‌پذیریم و وعده غلط نیز نمی‌خواهیم به مردم بدهیم. اعلام هم کردیم که بسیاری از این‌ها را در بودجه نیاوریم، لذا بر اساس پولی که داریم کارها را می‌خواهیم انجام بدهیم و اگر انجام ندهیم ما را محاکمه کنید. وعده هم نمی‌دهیم که این هفت‌هزار همت را می‌خواهیم اجرا کنیم چون پولش را نداریم.

پزشکیان گفت دستورات مقام معظم رهبری که حدود ۱۵ تا ۲۰ سال پیش فرموده‌اند که باید آن کارها را انجام دهیم، هنوز روی زمین مانده است؛ این در حالی است که مدام وعده داده‌ایم.

وی افزود: مسکن در تهران، قزوین، کرج و شهرهای اطراف تهران با فرونشست زمین مواجه هستیم و جاهایی زیر پای ما در حال خالی شدن است؛ این در حالی است که نزولات جوی نیز نداریم و مدام این منطقه در حال گسترش دادن هستیم پس می‌خواهیم تا کجا پیش برویم؟

پزشکیان تاکید کرد: اگر نزولات جوی نداشته باشیم و باران نبارد تهران با مشکل جدی آب مواجه خواهد شد؛ در نتیجه باید هم صرفه‌جویی کنیم و هم جلوی توسعه نامتناسب را بگیریم. لذا اگر جلوی آن را نگیریم، بر اساس مستندات و شواهد علمی باید کار کنیم و آنان به ما می‌گویند که ما نمی‌توانیم به این شکل ادامه دهیم.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در دولت و در بودجه‌ای که نوشته‌ایم، هزار همت باید حقوق بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی را دولت تأمین کند؛ علت آن این است که از ابتدا درست مدیریت و برنامه‌ریزی نکرده‌ایم و صندوق‌های ما نیز کارآمد نیستند. آیا این کار را دولت و مجلس انجام داده‌اند؟ به هر شکل روندی بوده که به این شکل به اینجا رسیده است. صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند یک‌چهارم حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند و دولت دارد آن را تأمین می‌کند.

رئیس‌جمهور با بیان آنکه در بخش‌هایی که کمبود مدرسه داریم به خصوص در روستاها، به کمک مردم در حال ساخت مدرسه هستیم، اظهار کرد: برخی دانشگاه‌ها ادعا می‌کنند که می‌توانند اقتصاد، صنعت و کشاورزی را اصلاح کنند؛ بنابراین اگر دانشگاهی مدعی است، ما نیز آمادگی داریم اختیار استان و امکانات را به آنها واگذار کنیم تا در عمل نشان دهند قادر به انجام این امور هستند.

این مجوز باید برای کسانی که مدعی‌اند فراهم شود تا در میدان عمل موفقیت خود را نشان دهند.

پزشکیان عنوان کرد: هنگامی‌که نماینده بودم، در دانشگاه تبریز و علوم پزشکی که عضو هیأت امنای آنها بودم، مشاهده کردم برخی اساتید دانشگاه حدود ۳۷۰ هکتار زمین در کنار شهر داشتند که اگر این زمین‌ها بهره‌ور می‌شد، از هر هکتار چندین میلیاردها تومان، درآمد ایجاد می‌کرد. ما گفتیم زمین و درآمد برای خودتان، دانشجویان کار کنند و آموزش عملی ببینند اما با وجود استقبال در سخن، در عمل وارد میدان نشدند. همچنین ۶۵۰ هکتار زمین در اختیار بود که می‌توانستند فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی از جمله هیدروپونیک و آبی راه‌اندازی کنند، اما اقدام مؤثر انجام نشد.

وی عنوان کرد: در دانشکده مدیریت نیز هنگامی‌که وزیر بودم، به دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه شریف و تهران پیشنهاد دادیم برای اداره بیمارستان‌ها و برنامه‌ریزی، قرارداد ببندیم تا دانشجویان در میدان عمل آموزش ببینند. اما نتیجه این شد که مسئولان دانشگاه اعلام کردند حضورشان در کلاس‌ها امکان‌پذیر است، در حالی‌که ما نیاز به حضور در عرصه‌ی عمل داشتیم نه تدریس نظری صرف.

رئیس جمهور افزود: مدیریت در کتاب و کلاس به‌دست نمی‌آید. دانشجو وقتی شیوه‌ی هزینه‌کرد، برنامه‌ریزی، اثربخشی، نظارت و مشتری‌مداری را در میدان عمل نیاموزد، چگونه می‌تواند در آینده مدیر موفقی باشد؟ همچنین بارها اعلام کرده‌ایم هر استادی که در حوزه‌های محیط‌زیست، آب یا انرژی طرح عملی دارد، دولت آماده‌ی همکاری است. در حوزه‌ی انرژی اکنون کسری حدود ۳۰ هزار مگاوات داریم که ۲۰ هزار مگاوات آن سابقه‌دار بوده و حدود ۱۰ هزار مگاوات ناشی از کاهش تولید برق‌آبی است.

وی بیان کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی نصب شده و کلی از هزینه‌ها کاهش یافته و حدود ۴۰۰۰ مگاوات نوسازی و اورهال شده است. همچنین برای حدود ۸۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی قرارداد بسته شده و در حال اجراست.علاوه‌بر پروژه‌های انرژی، در حوزه آموزشی نیز ساخت مدارس، تجهیز و اصلاح روش‌های آموزشی در دستور کار است زیرا باور دارم سرمایه اصلی ما جوانان و دانش‌آموزان هستند و اگر از ابتدا آموزش صحیح باشد، در آینده تعارض و اختلاف کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: ما در فرهنگ همکاری تیمی ضعف داریم و معمولاً اگر کسی نظر ما را نپذیرد، او را متهم می‌کنیم. این شیوه موجب می‌شود اصلاحاتی مانند اصلاح قیمت بنزین به‌محض طرح، با مقاومت مواجه شود. ما گفتیم اندکی اصلاح قیمت انجام شود و درآمد آن صرف کالا شود، امّا در عمل منابع کافی نیست؛ زیرا اگر ۴ میلیارد دلار را صرف بنزین کنیم، برای جبران باید پول چاپ کنیم که موجب تورم می‌شود.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: با فریاد زدن مسائل حل نمی‌شود؛ باید اجازه داد حرف‌ها گفته شود و سپس تحلیل و تصمیم‌گیری صورت پذیرد. برخی افرادی که مدعی هستند می‌توانند اقتصاد را اصلاح کنند، باید به‌جای نقد از بیرون، در میدان عمل وارد شوند. اگر فردی دارای توانایی مدیریتی است، باید سابقه‌ی عملی موفق داشته باشد، همان‌گونه که در قرآن نیز خداوند پس از آزمودن حضرت ابراهیم (ع) مقام امامت را به ایشان عطا کرد؛ بنابراین در اقتصاد و صنعت نیز باید افراد آزموده و توانمند وارد میدان شوند.

پزشکیان افزود: همه ما را نصیحت می‌کنند اما کسی حاضر نیست برای حل مسائل مسئولیت بپذیرد. اکنون نیز درباره هوش مصنوعی می‌گویند استفاده کنید، اما این ابزار نیز تنها براساس داده‌هایی که به آن داده می‌شود پاسخ می‌دهد. در عین حال اکنون آماده‌ایم با دانشگاه‌ها، از جمله دانشگاه تربیت مدرس در حوزه انرژی‌های پاک، طبق قرارداد و اختیار رسمی همکاری کنیم. وزیر و ریاست محترم دانشگاه‌ها نیز در حال هماهنگی هستند.

وی در خصوص موضوع جمعیت گفت: در بحث جمعیت نیز قوانین متعددی نوشته شده اما روند جمعیت همچنان کاهشی است و باید در جلسات تخصصی راه‌حل‌های عملی ارائه شود، زیرا نسخه‌های کلی اثربخش نبوده است. همه‌ی تلاش خود را برای حل مسائل انجام می‌دهیم؛ اما اگر کسی راه‌حلی دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند، دولت آماده است پروژه را به او واگذار کند، قرارداد ببندد و از همکاری او بهره ببرد. اکنون زمان همکاری و خدمت به مردم است و هرکس بتواند بخشی از کشور را آباد کند همچون یک بسیجی عمل کرده است.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به موضوع هدف قرار گرفتن جلسه شعاع در زمان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: آنچه که ذهن مرا به خود مشغول کرد این بود که اگر ما را می‌زدند، کشور می‌توانست با مشکل بزرگی مواجه شود، لذا فردای آن روز همه وزرا را دعوت کردیم و تمام اختیارات خود را به استانداری‌ها واگذار کردیم و گفتیم هر استانداری به جای رئیس‌جمهور برود کار خود را انجام دهد و منتظر ما نباشد. این اختیار بر اساس چارچوب‌هایی داده شد.

وی ادامه داد: در ۱۲ روز جنگ، از نظر اداری، مشکل پیدا نکردید، زیرا مدیران و استانداران ما و مدیران مختلف در حوزه بهداشت و درمان واقعاً ایثارگرانه کار کردند و در نتیجه مردم نیز عزتمندانه آمدند و دفاع کردند و دشمن ناامید شد.

پزشکیان با تاکید بر موضوع پروژه‌های محل محور، گفت: اکنون ما پروژه‌های محله‌محوری را پیگیری می‌کنیم؛ یعنی قدرت حاکمیت و قدرت مردم. حاکمیت اختیار دارد و ما آن را به سمت پایین واگذار کرده‌ایم و در حال افزایش آن هستیم؛ البته بر اساس قانون و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری. این‌گونه نیست که بدون پاسخگویی اختیار بدهیم. در هر محله‌ای اگر مسجد نتوانست کار کند، مدرسه، مرکز بهداشت، مرکز سلامت، نهادهای مردم‌نهاد، انجمن‌ها و صنوف می‌توانند کار کنند. ما مردم را سازماندهی می‌کنیم، اختیار می‌دهیم و کمک می‌کنیم تا کار خود را انجام دهند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: هرکس در هر محله‌ای می‌تواند کاری انجام دهد و ما دست او را می‌بوسیم. ما بسیاری از مشکلات را توانسته‌ایم حل کنیم و برخی مشکلات همچنان باقی است. در مدیریت اولویت‌بندی انجام می‌شود.

وی افزود: وقتی رئیس دانشگاه بودم در عرض ۶ ماه، ۶۰۰ خانه بهداشت با مشارکت مردمی و بدون کمک دولت ساختیم. مسئله بهداشت و سلامت را آنجا اصلاح کردیم. پوشش همگانی بیمه، پزشک خانواده، سطح‌بندی و ارجاع که الان در قانون هست، در آن دوره مطرح شد.

پزشکیان اظهار داشت: اولویت فعلی ما انرژی، مشارکت، مدارس و آموزش، مشارکت دانشگاه در مسائل آب و محیط زیست و سپس راه و مسائل مربوط به آن است.

وی در رابطه با موضوع بیان کرد: از نظر فیلترینگ، بدترین مشکل موجود همین موضوع است و همیشه نیز گفته‌ایم، اما چگونگی حل آن مسئله است. اگر دستور دادن کافی بود همان روز اول مشکل حل می‌شد. اکنون دستور داده‌ایم. ضمناً حتی آنهایی که [دارای سیم کارت] سفید هستند را نیز سیاه کنند تا بفهمند سیاه‌ها با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند.