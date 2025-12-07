به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در سخنانی ر ضرورت معرفی برترین‌های جامعه کار و تلاش به جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: این جشنواره باهدف ترویج و تقویت فرهنگ کار، شناسایی و معرفی نخبگان جامعه کارگری و کارفرمایی هر سال در سطح ملی و استانی هم‌زمان با هفته کارگر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام در این جشنواره از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه آغاز می‌شود، افزود: همه کارگران، گروه‌های کار و واحدهای فعال در سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی استان می‌توانند به سامانه اینترنتی https://emtenan.mcls.gov.ir/ مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به فرایند ثبت‌نام در این جشنواره، عنوان کرد: علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر در مرکز استان به دبیرخانه جشنواره در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه مراجعه کنند و یا با شماره ۶-۳۳۲۲۹۸۰۴ تماس بگیرند.

توصیفیان، بیان کرد: اعتمادآفرینی، تقویت روحیه کار و تلاش بین نیروهای مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات، تجارت، دانش و مهارت‌های علمی و تجربی در جامعه کار و تولید از اهداف برگزاری این رویداد است.

وی بیان داشت: یکی از برنامه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هرسال برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود، برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سطح کشور است. این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش اجرا می‌شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، افزود: جامعه کارگری و کارفرمایی خلاق و کارآفرین نقش ارزنده‌ای در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور دارد و می‌بایست نخبگان این قشر زحمت‌کش را که بار سنگینی جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور به دوش می‌کشند به مردم و جامعه معرفی کرد.