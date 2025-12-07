به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: در این جلسه، آخرین گزارش روند پرداخت تسهیلات معرفی شده از سوی کارگروه به بانک‌های عامل مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه محور اصلی نشست، تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات و رفع موانع واحدهای تولیدی است، افزود: به‌ویژه طرح‌هایی که در سفر اخیر ریاست‌جمهوری به خوزستان به تصویب رسیده‌اند، در اولویت پیگیری قرار دارند.

روانبخش گفت: کارگروه با همکاری بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، ضمن پیگیری مصوبات پیشین، درخواست‌های جدید متقاضیان تسهیلات را نیز بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کرد.

سرپرست اداره کل صمت خوزستان تأکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی، احیای ظرفیت‌های راکد و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران فعال بخش تولید، از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره کل در ماه‌های پایانی سال است.

وی در پایان با درخواست از بانک‌های عامل برای همکاری بیشتر گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب به متقاضیان واجد شرایط باعث می‌شود اهداف اشتغال‌زایی و رونق تولید در استان با سرعت بیشتری محقق شود.