به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان اظهار کرد: در این جلسه علاوه بر بررسی روند پرداخت تسهیلات، رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی خسارت‌دیده از جنگ تحمیلی سوم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پرونده واحدهای تولیدی که در جریان جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت شده‌اند در کارگروه مطرح و پس از بررسی‌های کارشناسی، تصویب اولیه برای بهره‌مندی این واحدها از حمایت‌ها و تسهیلات لازم انجام شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: هدف از این تصمیمات، کمک به بازگشت سریع واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید و حفظ اشتغال در استان است.

روانبخش عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مکلف شدند در چارچوب مصوبات این کارگروه، همکاری لازم را برای تأمین مالی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان به عمل آورند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این مصوبات و حمایت‌های در نظر گرفته شده، روند احیا و تقویت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در استان شتاب بیشتری بگیرد.