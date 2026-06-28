  1. استانها
  2. خوزستان
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری برای حمایت از تولید در خوزستان پرداخت می‌شود

تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری برای حمایت از تولید در خوزستان پرداخت می‌شود

اهواز - مدیرکل صمت خوزستان گفت:موضوع اختصاص تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری برای حمایت ازبخش تولید مورد بررسی قرار گرفت وراهکارهای تسریع درپرداخت این تسهیلات به واحدهای صنعتی ونولیدی استان مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان اظهار کرد: در این جلسه علاوه بر بررسی روند پرداخت تسهیلات، رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی خسارت‌دیده از جنگ تحمیلی سوم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پرونده واحدهای تولیدی که در جریان جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت شده‌اند در کارگروه مطرح و پس از بررسی‌های کارشناسی، تصویب اولیه برای بهره‌مندی این واحدها از حمایت‌ها و تسهیلات لازم انجام شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: هدف از این تصمیمات، کمک به بازگشت سریع واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید و حفظ اشتغال در استان است.

روانبخش عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مکلف شدند در چارچوب مصوبات این کارگروه، همکاری لازم را برای تأمین مالی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان به عمل آورند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این مصوبات و حمایت‌های در نظر گرفته شده، روند احیا و تقویت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در استان شتاب بیشتری بگیرد.

کد مطلب 6873221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها