الهیان: تعیین قیمت اراضی مسیر راه‌آهن رشت-آستارا باید سریع انجام شود

رشت-رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اهمیت راه‌آهن رشت - آستارا، بر لزوم تسریع در تملک و تعیین قیمت اراضی مسیر تأکید کرد و گفت: تعیین قیمت اراضی مسیر راه‌آهن باید منصفانه و سریع انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به ابتکار دادگستری کل استان و به منظور ایجاد هماهنگی در تعیین قیمت اراضی مسیر راه آهن رشت آستارا برای اجرای عدالت و حفظ حقوق مالکین و همچنین رفع موانع و تسریع در تملک و در نتیجه تسریع در اجرای پروژه، نشست بررسی راهکارهای رفع موانع تعیین قیمت اراضی مسیر راه آهن رشت آستارا با حضور مدیر کل ساخت و توسعه راه‌های شمال کشور، مدیر حوزه طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل گیلان و مدیران کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان استان گیلان به ریاست مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان برگزار شد.

مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اهمیت راه آهن رشت آستارا و نقش آن در بهبود موقعیت تجاری ایران و رشد و توسعه تجارت خارجی کشور تصریح کرد: راه اندازی این مسیر آثار مهمی در تولید و صادرات خواهد داشت و نقش کلیدی در تقویت ارتباطات اقتصادی و ترانزیتی کشور ایفا کرده و زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور و استان خواهد بود.

وی با تاکید بر همکاری تمامی مدیران در پیشبرد این پروژه ملی گفت: طولانی شدن و توقف این طرح، زیان‌های غیر قابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.

رئیس شورای قضائی استان با بیان اینکه روند تملک زمین و تعیین قیمت زمین‌های اطراف این طرح که کاربری‌های مختلفی دارند امری زمان بر و حساس است، اظهار داشت: رؤسای هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری باید نظارت دقیقی بر کارشناسان تعیین شده در راستای ارزش گذاری زمین‌های مسیر داشته باشند تا علاوه بر عدم تضییع حقوق مردم و تعیین قیمت‌های منطقی و منصفانه در کمترین زمان ممکن در روند تملک زمین‌ها و اجرای پروژه مذکور نیز خللی وارد نشود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با همت مسئولین، تخصیص به موقع اعتبار، کمک و همکاری مردم به خصوص مالکین زمین‌های در مسیر راه‌آهن رشت – آستارا که یکی از طرح‌های راهبردی کشور است و ضمن اتصال ایران به شبکه ریلی شمال و اروپا، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی استان گیلان کشور ایفا خواهد کرد، زودتر از زمان بندی تعیین شده راه اندازی شود.

