  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

جشن پیروزی تیم فوتبال فلسطین با نام رهبران شهید مقاومت+ فیلم

جشن پیروزی تیم فوتبال فلسطین با نام رهبران شهید مقاومت+ فیلم

خواندن سرودهای مربوط به مقاومت فلسطین و سر دادن نام رهبران شهید از جمله یحیی السنوار و محمد الضیف بعد از پیروزی تیم فوتبال فلسطین خبرساز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، کاربران فضای مجازی به طور گسترده ویدیوهایی از تیم فوتبال فلسطین را که پس از مسابقه با سوریه صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی جام کشورهای عربی را جشن گرفته بودند به اشتراک گذاشتند.

بر اساس این گزارش، بازیکنان فلسطینی سرودهای مربوط به مقاومت به ویژه سرودهایی در خصوص محمد الضیف و یحیی السنوار رهبران شهید مقاومت را خواندند.

مسابقه فوتبال بین سوریه و فلسطین در دور سوم مسابقات گروه A جام کشورهای عربی با تساوی بدون گل به پایان رسید. ساکنان نوار غزه نیز با فریاد زدن نام گردان‌های قسام این پیروزی را جشن گرفتند.

کد خبر 6681723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها