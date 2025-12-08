جشن پیروزی تیم فوتبال فلسطین با نام رهبران شهید مقاومت+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، کاربران فضای مجازی به طور گسترده ویدیوهایی از تیم فوتبال فلسطین را که پس از مسابقه با سوریه صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی جام کشورهای عربی را جشن گرفته بودند به اشتراک گذاشتند.

بر اساس این گزارش، بازیکنان فلسطینی سرودهای مربوط به مقاومت به ویژه سرودهایی در خصوص محمد الضیف و یحیی السنوار رهبران شهید مقاومت را خواندند.

مسابقه فوتبال بین سوریه و فلسطین در دور سوم مسابقات گروه A جام کشورهای عربی با تساوی بدون گل به پایان رسید. ساکنان نوار غزه نیز با فریاد زدن نام گردان‌های قسام این پیروزی را جشن گرفتند.