  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

رجبی‌مشهدی: تثبیت قیمت برق عامل ناترازی است

رجبی‌مشهدی: تثبیت قیمت برق عامل ناترازی است

مدیرعامل توانیر در کنفرانس بهره‌وری انرژی گفت ناترازی برق نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط است و تأکید کرد اجرای به‌روز قانون هدفمندی می‌تواند دوباره مصرف را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر، در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی گفت تلاش‌های دولت چهاردهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قابل تقدیر است.

او با اشاره به رشد سریع روند برقی‌سازی در ایران و جهان تأکید کرد: صنعت برق باید برای این تغییر بزرگ آماده باشد.

رجبی‌مشهدی افزود: سالانه حدود یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق افزوده می‌شود که بخش عمده آنها صنایع فولادی هستند.

به گفته او، ناترازی فعلی نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اشتباه سال‌های گذشته است.

مدیرعامل توانیر با انتقاد از تثبیت طولانی‌مدت قیمت برق گفت این سیاست باعث شد مصرف برق توجیه‌پذیرتر شود، تقاضا افزایش یابد و انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران باقی نماند.

او ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون خوبی بود اما درست اجرا نشد. در سال نخست اجرای آن ۱۰ درصد کاهش مصرف ثبت شد، اما روند اصلاح متوقف ماند. اگر هدفمندی به‌روز و صحیح اجرا شود می‌تواند به کاهش مصرف و رفع ناترازی کمک کند.

کد خبر 6681938
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها