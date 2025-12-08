به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر، در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی گفت تلاش‌های دولت چهاردهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قابل تقدیر است.

او با اشاره به رشد سریع روند برقی‌سازی در ایران و جهان تأکید کرد: صنعت برق باید برای این تغییر بزرگ آماده باشد.

رجبی‌مشهدی افزود: سالانه حدود یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق افزوده می‌شود که بخش عمده آنها صنایع فولادی هستند.

به گفته او، ناترازی فعلی نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اشتباه سال‌های گذشته است.

مدیرعامل توانیر با انتقاد از تثبیت طولانی‌مدت قیمت برق گفت این سیاست باعث شد مصرف برق توجیه‌پذیرتر شود، تقاضا افزایش یابد و انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران باقی نماند.

او ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه‌ها قانون خوبی بود اما درست اجرا نشد. در سال نخست اجرای آن ۱۰ درصد کاهش مصرف ثبت شد، اما روند اصلاح متوقف ماند. اگر هدفمندی به‌روز و صحیح اجرا شود می‌تواند به کاهش مصرف و رفع ناترازی کمک کند.